"متحدث الأرصاد": ذروة الحالة المطرية في المملكة غداً.. تصحب بزخات من البرد

من متوسطة إلى غزيرة.. تتأثر بها معظم المناطق

قال الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن ذروة الحالة المطرية غداً الاثنين، حيث تتأثر معظم مناطق المملكة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

جاء ذلك في تغريدة على حساب "هيئة الأرصاد" في "تويتر"، وقالت "الأرصاد": لا تزال السحب الرعدية الممطرة تؤثر على أجزاء من مناطق #جازان #نجران #عسير #الباحة #مكة_المكرمة #المدينة_المنورة #الرياض #الشرقية.