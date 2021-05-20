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إغلاق 17 منشأة تجارية ورصد 82 مخالفة بالشرقية خلال 24 ساعة

عقب 1584 جولة رقابية نفّذتها الأمانة على الأسواق والمراكز التجارية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1584 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتَج عنها إغلاق 17 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 82 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 29 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة؛ تحقيقًا للصحة والسلامة العامة؛ داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

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إغلاق 17 منشأة تجارية ورصد 82 مخالفة بالشرقية خلال 24 ساعة
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1584 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتَج عنها إغلاق 17 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 82 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 29 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة؛ تحقيقًا للصحة والسلامة العامة؛ داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
01:54 PM

إغلاق 17 منشأة تجارية ورصد 82 مخالفة بالشرقية خلال 24 ساعة

عقب 1584 جولة رقابية نفّذتها الأمانة على الأسواق والمراكز التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1584 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتَج عنها إغلاق 17 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 82 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 29 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة؛ تحقيقًا للصحة والسلامة العامة؛ داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

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