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#مجلس_الوزراء اطلع على ما عرضه #وزير_الطاقة عن الآثار الجسيمة للاعتداء

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وزير البيئة: إقرار استراتيجية مؤسسة الحبوب يتوافق مع رؤية 2030

تهدف إلى تصميم هيكل تنظيمي فعال ومرن وتطوير القوى العاملة

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة إقرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب.

وقال "الفضلي": إقرار استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب، يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة.

وأشار إلى أن استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب تغطي قطاع الحبوب ومتطلبات الأمن الغذائي بصورة عامة وتتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والبرامج الاستراتيجية الداعمة لها، وفي مقدمتها استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها التي سبق إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وإسناد مهمة الإشراف على تنفيذها للمؤسسة العامة للحبوب.

من جانبه، أوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الاستراتيجية تتناول إعادة صياغة وبلورة الدور المستقبلي للمؤسسة من خلال الدراسة المقارنة والتحليلية وصولاً إلى وضع استراتيجية عامة للمؤسسة تأخذ في الحسبان الأثر المؤسسي والأثر الاقتصادي والأثر على التشغيل وبناء القدرات.

وذكر أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة، من أهمها تصميم هيكل تنظيمي فعال ومرن وتطوير القوى العاملة المتخصصة والحفاظ عليها واعتماد حلول تقنية متقدمة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات ضمان شفافية وموثوقية البيانات وحوكمة فعالة للقطاع.

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وزير البيئة: إقرار استراتيجية مؤسسة الحبوب يتوافق مع رؤية 2030
سبق

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة إقرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب.

وقال "الفضلي": إقرار استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب، يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة.

وأشار إلى أن استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب تغطي قطاع الحبوب ومتطلبات الأمن الغذائي بصورة عامة وتتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والبرامج الاستراتيجية الداعمة لها، وفي مقدمتها استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها التي سبق إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وإسناد مهمة الإشراف على تنفيذها للمؤسسة العامة للحبوب.

من جانبه، أوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الاستراتيجية تتناول إعادة صياغة وبلورة الدور المستقبلي للمؤسسة من خلال الدراسة المقارنة والتحليلية وصولاً إلى وضع استراتيجية عامة للمؤسسة تأخذ في الحسبان الأثر المؤسسي والأثر الاقتصادي والأثر على التشغيل وبناء القدرات.

وذكر أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة، من أهمها تصميم هيكل تنظيمي فعال ومرن وتطوير القوى العاملة المتخصصة والحفاظ عليها واعتماد حلول تقنية متقدمة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات ضمان شفافية وموثوقية البيانات وحوكمة فعالة للقطاع.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
03:41 PM

وزير البيئة: إقرار استراتيجية مؤسسة الحبوب يتوافق مع رؤية 2030

تهدف إلى تصميم هيكل تنظيمي فعال ومرن وتطوير القوى العاملة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة إقرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب.

وقال "الفضلي": إقرار استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب، يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة.

وأشار إلى أن استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب تغطي قطاع الحبوب ومتطلبات الأمن الغذائي بصورة عامة وتتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والبرامج الاستراتيجية الداعمة لها، وفي مقدمتها استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها التي سبق إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وإسناد مهمة الإشراف على تنفيذها للمؤسسة العامة للحبوب.

من جانبه، أوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الاستراتيجية تتناول إعادة صياغة وبلورة الدور المستقبلي للمؤسسة من خلال الدراسة المقارنة والتحليلية وصولاً إلى وضع استراتيجية عامة للمؤسسة تأخذ في الحسبان الأثر المؤسسي والأثر الاقتصادي والأثر على التشغيل وبناء القدرات.

وذكر أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة، من أهمها تصميم هيكل تنظيمي فعال ومرن وتطوير القوى العاملة المتخصصة والحفاظ عليها واعتماد حلول تقنية متقدمة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات ضمان شفافية وموثوقية البيانات وحوكمة فعالة للقطاع.

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