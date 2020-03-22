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9 وفيات و1948 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بألمانيا

فيما بلغ إجمالي المصابين 18610 و55 حالة وفاة حتى الآن

أعلن معهد روبرت كوخ الفدرالي الألماني، اليوم الأحد، تسجيل 9 وفيات ونحو ألفي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم" أكد المعهد تسجيل 1948 حالة إصابة جديدة بالوباء منذ أمس؛ لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 18610 أشخاص، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد 55.

فيروس كورونا الجديد ألمانيا

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9 وفيات و1948 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بألمانيا
سبق

أعلن معهد روبرت كوخ الفدرالي الألماني، اليوم الأحد، تسجيل 9 وفيات ونحو ألفي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم" أكد المعهد تسجيل 1948 حالة إصابة جديدة بالوباء منذ أمس؛ لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 18610 أشخاص، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد 55.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
01:16 PM

9 وفيات و1948 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بألمانيا

فيما بلغ إجمالي المصابين 18610 و55 حالة وفاة حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن معهد روبرت كوخ الفدرالي الألماني، اليوم الأحد، تسجيل 9 وفيات ونحو ألفي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم" أكد المعهد تسجيل 1948 حالة إصابة جديدة بالوباء منذ أمس؛ لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 18610 أشخاص، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد 55.

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