ألمانيا: تسجيل 1478 إصابة و193 وفاة جديدة بكورونا

أظهرت بياناتٌ نشرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 1478 إصابة؛ فيما تم تسجيل 193 وفاة جديدة؛ طِبقًا لـ "رويترز".

بذلك شهد معدل حالات كورونا اليومية زيادة بالمقارنة مع اليوم السابق، الذي سُجل خلاله 1478 إصابة و173 وفاة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في ألمانيا 160758 والوفيات 6481 حتى الآن.