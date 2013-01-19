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أول زيارته الرسمية لمصر.. "آل الشيخ" يرأس وفد المملكة بـ"الدولي للشؤون الإسلامية"

يلتقي شيخ الأزهر والمفتي ويبحث ملفات عديدة بمختلف المجالات

يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، أول زيارة خارجية رسمية له منذ توليه مهام الوزارة إلى جمهورية مصر العربية تستمر عدة أيام.

ويلتقي "آل الشيخ" خلال الزيارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام المفتي العام للجمهورية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعددًا من الوزراء والشخصيات الإسلامية المشاركين في أعمال المؤتمر.

كما يرأس الوزير "آل الشيخ" وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها"، والذي تنطلق أعماله يوم غد برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمشاركة وزراء وعلماء وقيادات إسلامية من 70 دولة.

يُذكر أنه سيتم خلال هذه الزيارة بحث ملفات عديدة، أهمها التعاون مع الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، في مختلف المجالات التي تخدم العمل الإسلامي المشترك، وتسهم في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وتبادل الخبرات في مجال الدعوة والعناية بالمساجد وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، كما يستعرض الوزير تجربة المملكة الرائدة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية في محاربة التطرف والجماعات المنحرفة، ونشر الوسطية والاعتدال وحماية المنابر الدعوية من الغلاة وأهل الأهواء.

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أول زيارته الرسمية لمصر.. "آل الشيخ" يرأس وفد المملكة بـ"الدولي للشؤون الإسلامية"
سبق

يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، أول زيارة خارجية رسمية له منذ توليه مهام الوزارة إلى جمهورية مصر العربية تستمر عدة أيام.

ويلتقي "آل الشيخ" خلال الزيارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام المفتي العام للجمهورية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعددًا من الوزراء والشخصيات الإسلامية المشاركين في أعمال المؤتمر.

كما يرأس الوزير "آل الشيخ" وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها"، والذي تنطلق أعماله يوم غد برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمشاركة وزراء وعلماء وقيادات إسلامية من 70 دولة.

يُذكر أنه سيتم خلال هذه الزيارة بحث ملفات عديدة، أهمها التعاون مع الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، في مختلف المجالات التي تخدم العمل الإسلامي المشترك، وتسهم في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وتبادل الخبرات في مجال الدعوة والعناية بالمساجد وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، كما يستعرض الوزير تجربة المملكة الرائدة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية في محاربة التطرف والجماعات المنحرفة، ونشر الوسطية والاعتدال وحماية المنابر الدعوية من الغلاة وأهل الأهواء.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
04:21 PM

أول زيارته الرسمية لمصر.. "آل الشيخ" يرأس وفد المملكة بـ"الدولي للشؤون الإسلامية"

يلتقي شيخ الأزهر والمفتي ويبحث ملفات عديدة بمختلف المجالات

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عبدالله العنزي - الرياض
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يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، أول زيارة خارجية رسمية له منذ توليه مهام الوزارة إلى جمهورية مصر العربية تستمر عدة أيام.

ويلتقي "آل الشيخ" خلال الزيارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام المفتي العام للجمهورية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعددًا من الوزراء والشخصيات الإسلامية المشاركين في أعمال المؤتمر.

كما يرأس الوزير "آل الشيخ" وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها"، والذي تنطلق أعماله يوم غد برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمشاركة وزراء وعلماء وقيادات إسلامية من 70 دولة.

يُذكر أنه سيتم خلال هذه الزيارة بحث ملفات عديدة، أهمها التعاون مع الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، في مختلف المجالات التي تخدم العمل الإسلامي المشترك، وتسهم في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وتبادل الخبرات في مجال الدعوة والعناية بالمساجد وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، كما يستعرض الوزير تجربة المملكة الرائدة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية في محاربة التطرف والجماعات المنحرفة، ونشر الوسطية والاعتدال وحماية المنابر الدعوية من الغلاة وأهل الأهواء.

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