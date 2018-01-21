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أكثر من 26 ألف جامع ومسجد تتوحد خطبهم عن "دور الأسرة ومنسوبي التعليم في العودة الآمنة للطلاب".. غدًا

تتوحد خطب الجمعة يوم غدٍ الجمعة في أكثر من 26 ألفًا من الجوامع والمساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة للحديث عن العلم وفضله، وأهمية التحصيل العلمي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ودور الأسرة ومنسوبي التعليم بضرورة الالتزام بما يصدر من وزارتي "التعليم والصحة" من تعليمات وإجراءات احترازية، حتى يتحقق للطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال العودة الآمنة إلى المقاعد الدراسية، بإذن الله.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ والذي شدد في تعميم صادر لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة على أصحاب الفضيلة الخطباء بتخصيص خطبهم تزامنًا مع ما قررته الجهات المختصة من عودة الدراسة الحضورية للفئة العمرية دون سن الـ (12) للعام الحالي بمدارس المملكة.

ويأتي تخصيص خطب الجمعة في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية ودورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها، حيث تشهد الوزارة منذ تولي وزيرها الدكتور عبداللطيف آل الشيخ نقلة نوعية في مواكبة الخطب لما يهم الشارع السعودي.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 26 ألف جامع ومسجد تتوحد خطبهم عن "دور الأسرة ومنسوبي التعليم في العودة الآمنة للطلاب".. غدًا
سبق

تتوحد خطب الجمعة يوم غدٍ الجمعة في أكثر من 26 ألفًا من الجوامع والمساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة للحديث عن العلم وفضله، وأهمية التحصيل العلمي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ودور الأسرة ومنسوبي التعليم بضرورة الالتزام بما يصدر من وزارتي "التعليم والصحة" من تعليمات وإجراءات احترازية، حتى يتحقق للطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال العودة الآمنة إلى المقاعد الدراسية، بإذن الله.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ والذي شدد في تعميم صادر لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة على أصحاب الفضيلة الخطباء بتخصيص خطبهم تزامنًا مع ما قررته الجهات المختصة من عودة الدراسة الحضورية للفئة العمرية دون سن الـ (12) للعام الحالي بمدارس المملكة.

ويأتي تخصيص خطب الجمعة في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية ودورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها، حيث تشهد الوزارة منذ تولي وزيرها الدكتور عبداللطيف آل الشيخ نقلة نوعية في مواكبة الخطب لما يهم الشارع السعودي.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
10:17 PM

أكثر من 26 ألف جامع ومسجد تتوحد خطبهم عن "دور الأسرة ومنسوبي التعليم في العودة الآمنة للطلاب".. غدًا

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عبدالله العنزي - الرياض
3
1,650

تتوحد خطب الجمعة يوم غدٍ الجمعة في أكثر من 26 ألفًا من الجوامع والمساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة للحديث عن العلم وفضله، وأهمية التحصيل العلمي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ودور الأسرة ومنسوبي التعليم بضرورة الالتزام بما يصدر من وزارتي "التعليم والصحة" من تعليمات وإجراءات احترازية، حتى يتحقق للطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال العودة الآمنة إلى المقاعد الدراسية، بإذن الله.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ والذي شدد في تعميم صادر لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة على أصحاب الفضيلة الخطباء بتخصيص خطبهم تزامنًا مع ما قررته الجهات المختصة من عودة الدراسة الحضورية للفئة العمرية دون سن الـ (12) للعام الحالي بمدارس المملكة.

ويأتي تخصيص خطب الجمعة في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية ودورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها، حيث تشهد الوزارة منذ تولي وزيرها الدكتور عبداللطيف آل الشيخ نقلة نوعية في مواكبة الخطب لما يهم الشارع السعودي.

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