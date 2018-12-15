النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

3 سيارات وإنزال فاشل .. الإطاحة بمقيمَيْن يوزعان 2000 دجاجة فاسدة بمكة

بلاغ تحرّكت إثره الجهات الأمنية وسلّمت المضبوطات إلى أمانة العاصمة المقدّسة

أطاحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، أمس، بمقيمَيْن يقومان بتوزيع دجاج منتهي الصلاحية، في حي العزيزية بمكة المكرّمة، وبلغ مجموعها ألفي دجاجة فاسدة.

تفصيلاً؛ ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة، مفاده وجود ثلاث سيارات تقوم بتوزيع دجاج فاسد في حي العزيزية بمكة المكرّمة.

وعند مباشرة الموقع من قِبل الجهات الأمنية، تم ضبط مقيمَيْن يقومان بتوزيع الدجاج منتهي الصلاحية.

وبحسب المعلومات؛ بلغ مجموع الدجاج الفاسد نحو 2000 دجاجة فاسدة، حيث كان المقيمان يقومان بإنزالها وترحيلها لسيارتين بحي العزيزية.

وتم ضبط المقيمَيْن، وإحالة كامل المضبوطات إلى أمانة العاصمة المقدّسة بحكم الاختصاص.

الجهات الأمنية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
3 سيارات وإنزال فاشل .. الإطاحة بمقيمَيْن يوزعان 2000 دجاجة فاسدة بمكة
سبق

أطاحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، أمس، بمقيمَيْن يقومان بتوزيع دجاج منتهي الصلاحية، في حي العزيزية بمكة المكرّمة، وبلغ مجموعها ألفي دجاجة فاسدة.

تفصيلاً؛ ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة، مفاده وجود ثلاث سيارات تقوم بتوزيع دجاج فاسد في حي العزيزية بمكة المكرّمة.

وعند مباشرة الموقع من قِبل الجهات الأمنية، تم ضبط مقيمَيْن يقومان بتوزيع الدجاج منتهي الصلاحية.

وبحسب المعلومات؛ بلغ مجموع الدجاج الفاسد نحو 2000 دجاجة فاسدة، حيث كان المقيمان يقومان بإنزالها وترحيلها لسيارتين بحي العزيزية.

وتم ضبط المقيمَيْن، وإحالة كامل المضبوطات إلى أمانة العاصمة المقدّسة بحكم الاختصاص.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
11:07 AM

3 سيارات وإنزال فاشل .. الإطاحة بمقيمَيْن يوزعان 2000 دجاجة فاسدة بمكة

بلاغ تحرّكت إثره الجهات الأمنية وسلّمت المضبوطات إلى أمانة العاصمة المقدّسة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
3,524

أطاحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، أمس، بمقيمَيْن يقومان بتوزيع دجاج منتهي الصلاحية، في حي العزيزية بمكة المكرّمة، وبلغ مجموعها ألفي دجاجة فاسدة.

تفصيلاً؛ ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة، مفاده وجود ثلاث سيارات تقوم بتوزيع دجاج فاسد في حي العزيزية بمكة المكرّمة.

وعند مباشرة الموقع من قِبل الجهات الأمنية، تم ضبط مقيمَيْن يقومان بتوزيع الدجاج منتهي الصلاحية.

وبحسب المعلومات؛ بلغ مجموع الدجاج الفاسد نحو 2000 دجاجة فاسدة، حيث كان المقيمان يقومان بإنزالها وترحيلها لسيارتين بحي العزيزية.

وتم ضبط المقيمَيْن، وإحالة كامل المضبوطات إلى أمانة العاصمة المقدّسة بحكم الاختصاص.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,233
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,210
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,582
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,994

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة