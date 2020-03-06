النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل عاتي": "نظام الملالي" مسؤول عن نشر "الفيروس القاتل" في المنطقة

قال لـ"سبق": على السعوديين الذين زاروا إيران الكشف عن حالتهم وتحمل مسؤوليتهم الوطنية

أكد محلل سياسي أن النظام الإيراني يمعن في تهديد المجتمع الدولي وتهديد الصحة العامة لملايين البشر عبر استخفافه بفيروس كورونا الذي بات يشكل وباءً عالمياً، حيث واصل نظام طهران سلوكه اللامسؤول تجاه الدول العربية والعالمية على حد سواء.

وقال مبارك آل عاتي لـ "سبق"، إن طهران مارست التضليل المتعمد والتجاهل المقصود لوضع ختمها على جوازات من زارها من المواطنين السعوديين تحديداً، وهذه الإجراءات تتسبب في نشر فيروس كورونا بشكل أكبر مما يمثل تهديداً حقيقياً لسلامة أرواح المواطنين في السعودية والدول العربية بل والدول الأوروبية والآسيوية.

وأضاف أن سلوك سلطات المطار والمنافذ في إيران تعكس عقلية نظام طهران الذي لا يتورع عن انتهاج كل تصرف أو سلوك مهما كان ومهما راح ضحيته من أبرياء ولو كان يتنافى مع مفهوم العلاقات الدولية.

وأشار "آل عاتي" إلى أن المجتمع الدولي بأسره مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يقف وقفة جادة في وجه السلوك الإيراني، لا سيما في ظل إمعان نظام طهران بتهديد الصحة العامة، مبيناً أن إيران تتسبب في الإضرار بالصحة العامة في العالم أجمع ولا سيما في ظل ما يجمع الدول العالمية من مصالح مشتركة في المنطقة التي تعتبر مقصداً رئيسياً للزيارة من مختلف الجنسيات.

وأبان أن تهاون طهران في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وباء كورونا يعيق الجهود التي تبذل إقليمياً ودولياً لمحاصرة الفيروس، والنظام الإيراني ملزم بالإفصاح عن هويات جميع المواطنين الذين زاروها سراً، كما أن على المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران مؤخراً الاستفادة من الإجراءات الاستثنائية التي تعفيهم من المسؤولية مقابل الكشف عن حالتهم والتأكد من خلوهم من المرض تحملاً للمسؤولية أمام أسرهم ومجتمعهم ووطنهم.

فيروس كورونا الجديد إيران نظام الملالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل عاتي": "نظام الملالي" مسؤول عن نشر "الفيروس القاتل" في المنطقة
سبق

أكد محلل سياسي أن النظام الإيراني يمعن في تهديد المجتمع الدولي وتهديد الصحة العامة لملايين البشر عبر استخفافه بفيروس كورونا الذي بات يشكل وباءً عالمياً، حيث واصل نظام طهران سلوكه اللامسؤول تجاه الدول العربية والعالمية على حد سواء.

وقال مبارك آل عاتي لـ "سبق"، إن طهران مارست التضليل المتعمد والتجاهل المقصود لوضع ختمها على جوازات من زارها من المواطنين السعوديين تحديداً، وهذه الإجراءات تتسبب في نشر فيروس كورونا بشكل أكبر مما يمثل تهديداً حقيقياً لسلامة أرواح المواطنين في السعودية والدول العربية بل والدول الأوروبية والآسيوية.

وأضاف أن سلوك سلطات المطار والمنافذ في إيران تعكس عقلية نظام طهران الذي لا يتورع عن انتهاج كل تصرف أو سلوك مهما كان ومهما راح ضحيته من أبرياء ولو كان يتنافى مع مفهوم العلاقات الدولية.

وأشار "آل عاتي" إلى أن المجتمع الدولي بأسره مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يقف وقفة جادة في وجه السلوك الإيراني، لا سيما في ظل إمعان نظام طهران بتهديد الصحة العامة، مبيناً أن إيران تتسبب في الإضرار بالصحة العامة في العالم أجمع ولا سيما في ظل ما يجمع الدول العالمية من مصالح مشتركة في المنطقة التي تعتبر مقصداً رئيسياً للزيارة من مختلف الجنسيات.

وأبان أن تهاون طهران في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وباء كورونا يعيق الجهود التي تبذل إقليمياً ودولياً لمحاصرة الفيروس، والنظام الإيراني ملزم بالإفصاح عن هويات جميع المواطنين الذين زاروها سراً، كما أن على المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران مؤخراً الاستفادة من الإجراءات الاستثنائية التي تعفيهم من المسؤولية مقابل الكشف عن حالتهم والتأكد من خلوهم من المرض تحملاً للمسؤولية أمام أسرهم ومجتمعهم ووطنهم.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
12:57 AM

"آل عاتي": "نظام الملالي" مسؤول عن نشر "الفيروس القاتل" في المنطقة

قال لـ"سبق": على السعوديين الذين زاروا إيران الكشف عن حالتهم وتحمل مسؤوليتهم الوطنية

A A A
زيد الخمشي - الرياض
0
4,848

أكد محلل سياسي أن النظام الإيراني يمعن في تهديد المجتمع الدولي وتهديد الصحة العامة لملايين البشر عبر استخفافه بفيروس كورونا الذي بات يشكل وباءً عالمياً، حيث واصل نظام طهران سلوكه اللامسؤول تجاه الدول العربية والعالمية على حد سواء.

وقال مبارك آل عاتي لـ "سبق"، إن طهران مارست التضليل المتعمد والتجاهل المقصود لوضع ختمها على جوازات من زارها من المواطنين السعوديين تحديداً، وهذه الإجراءات تتسبب في نشر فيروس كورونا بشكل أكبر مما يمثل تهديداً حقيقياً لسلامة أرواح المواطنين في السعودية والدول العربية بل والدول الأوروبية والآسيوية.

وأضاف أن سلوك سلطات المطار والمنافذ في إيران تعكس عقلية نظام طهران الذي لا يتورع عن انتهاج كل تصرف أو سلوك مهما كان ومهما راح ضحيته من أبرياء ولو كان يتنافى مع مفهوم العلاقات الدولية.

وأشار "آل عاتي" إلى أن المجتمع الدولي بأسره مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يقف وقفة جادة في وجه السلوك الإيراني، لا سيما في ظل إمعان نظام طهران بتهديد الصحة العامة، مبيناً أن إيران تتسبب في الإضرار بالصحة العامة في العالم أجمع ولا سيما في ظل ما يجمع الدول العالمية من مصالح مشتركة في المنطقة التي تعتبر مقصداً رئيسياً للزيارة من مختلف الجنسيات.

وأبان أن تهاون طهران في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وباء كورونا يعيق الجهود التي تبذل إقليمياً ودولياً لمحاصرة الفيروس، والنظام الإيراني ملزم بالإفصاح عن هويات جميع المواطنين الذين زاروها سراً، كما أن على المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران مؤخراً الاستفادة من الإجراءات الاستثنائية التي تعفيهم من المسؤولية مقابل الكشف عن حالتهم والتأكد من خلوهم من المرض تحملاً للمسؤولية أمام أسرهم ومجتمعهم ووطنهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,012
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,904
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,005
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,163

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة