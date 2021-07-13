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"الصحة": تسجيل 1295 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 946 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون الإسلامية" تنظّم حملة تطعيم ضد "الإنفلونزا الموسمية" للمكلّفين بالحج

بالتعاون مع "صحة مكة".. ووفق تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا

نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، حملة صحية للتطعيم ضد "الإنفلونزا الموسمية"، لجميع موظفي الفرع المكلفين لأعمال حج هذا العام 1442هـ، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وتأتي الحملة ضمن خطة الوزارة لتأهيل كل الكوادر الوطنية من أبنائها لخدمة ضيوف الرحمن، وتهيئتهم من كل الجوانب، من أهمها الجانب الصحي؛ نظراً للوضع الراهن مع انتشار الوباء، حيث أقيمت الحملة في مقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، وفق تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

ومن جهة أخرى، أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة استعداداته لاستقبال حجّاج بيت الله الحرام في المواقيت والمشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام 1442هـ بمتابعة وتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ حيث تم تجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت.

فيما تم تدشين البرامج التوعوية والدعوية وتطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام في ظل جائحة كورونا، وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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"الشؤون الإسلامية" تنظّم حملة تطعيم ضد "الإنفلونزا الموسمية" للمكلّفين بالحج
سبق

نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، حملة صحية للتطعيم ضد "الإنفلونزا الموسمية"، لجميع موظفي الفرع المكلفين لأعمال حج هذا العام 1442هـ، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وتأتي الحملة ضمن خطة الوزارة لتأهيل كل الكوادر الوطنية من أبنائها لخدمة ضيوف الرحمن، وتهيئتهم من كل الجوانب، من أهمها الجانب الصحي؛ نظراً للوضع الراهن مع انتشار الوباء، حيث أقيمت الحملة في مقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، وفق تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

ومن جهة أخرى، أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة استعداداته لاستقبال حجّاج بيت الله الحرام في المواقيت والمشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام 1442هـ بمتابعة وتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ حيث تم تجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت.

فيما تم تدشين البرامج التوعوية والدعوية وتطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام في ظل جائحة كورونا، وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
02:54 PM

"الشؤون الإسلامية" تنظّم حملة تطعيم ضد "الإنفلونزا الموسمية" للمكلّفين بالحج

بالتعاون مع "صحة مكة".. ووفق تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، حملة صحية للتطعيم ضد "الإنفلونزا الموسمية"، لجميع موظفي الفرع المكلفين لأعمال حج هذا العام 1442هـ، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وتأتي الحملة ضمن خطة الوزارة لتأهيل كل الكوادر الوطنية من أبنائها لخدمة ضيوف الرحمن، وتهيئتهم من كل الجوانب، من أهمها الجانب الصحي؛ نظراً للوضع الراهن مع انتشار الوباء، حيث أقيمت الحملة في مقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، وفق تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

ومن جهة أخرى، أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة استعداداته لاستقبال حجّاج بيت الله الحرام في المواقيت والمشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام 1442هـ بمتابعة وتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ حيث تم تجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت.

فيما تم تدشين البرامج التوعوية والدعوية وتطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام في ظل جائحة كورونا، وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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