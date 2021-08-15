بالفيديو.. مشاهد مروعة خلّفها زلزال هايتي المدمر

بقوة 7.2 درجات وتسبب في انهيارات ودمار هائل

ارتفعت حصيلة الزلزال القوي الذي هز هايتي، صباح السبت، وبلغت قوته 7.2 درجات، إلى 304 قتلى على الأقل، حسب ما أعلنته أجهزة الحماية المدنية؛ فيما وقعت هزة ارتدادية بقوة 5.9 درجة.

فقد وقع زلزال قوي على بعد 8 كيلومترات من بلدة بيتي ترو دي نيب، على بعد نحو 150 كيلومترًا غربي العاصمة بورت أو برنس وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأسفر الزلزال عن سقوط أكثر من 300 قتيل وفقْد المئات؛ بحسب السلطات في هايتي.

وفي وقت لاحق، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: إن زلزالًا آخر بقوة 5.9 درجات ضرب منطقة هايتي في ساعة متأخرة من مساء السبت، بعد ساعات من وقوع زلزال كبير في المنطقة أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وقال المسؤول عن الحماية المدنية جيري شاندلر في مؤتمر صحفي مساء السبت: "أحصينا مقتل 160 شخصًا في الجنوب، و42 في منطقة نيب، و100 في منطقة غراند آنس، وشخصين في الشمال الغربي"؛ وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: إن الزلزال الأخير كان على عمق 8 كيلومترات.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الهايتية أن ما لا يقل عن 227 شخصًا لقوا حتفهم، وأصيب وفُقِد المئات بعد أن هز زلزال قوي جنوب غرب هايتي اليوم السبت، وتسبب أيضًا في انهيار كنائس وفنادق ومنازل، في أحدث مأساة تشهدها تلك الدولة الفقيرة الواقعة في الكاريبي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجات وقع على بعد 8 كيلومترات من بلدة بيتي ترو دي نيب، على بُعد نحو 150 كيلومترًا غربي العاصمة بورت أو برنس وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وأعقبت الزلزال سلسلة من الهزات الارتدادية.

وأضافت الوكالة بعد ظهر السبت على تويتر، أن عمال الإنقاذ والمارة تمكنوا من انتشال العديد من الأشخاص من تحت الأنقاض. كما ذكرت أن الجرحى ما زالوا يُنقلون إلى المستشفيات.

وشعر الناس بالزلزال في أماكن بعيدة مثل كوبا وجامايكا، وقد كان أكبر وأقل ضحالة من الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات، والذي وقع قبل 11 عامًا وأودى بحياة عشرات الآلاف في أفقر دولة في الأمريكتين.

لكن هذا الزلزال وقع بعيدًا عن العاصمة في الساعة 8.30 صباحًا بالتوقيت المحلي. وقال شهود من وكالة "رويترز": إن الناس في بورت أو برنس شعروا بالزلزال بقوة.

وكانت أقرب بلدة كبيرة من مركز الزلزال لي كاي التي يبلغ عدد سكانها نحو 126 ألف نسمة؛ حيث انهار العديد من المباني، أو تعرضت لأضرار جسيمة؛ وذلك حسب ما قالته السلطات التي ذكرت أنها تبحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وأعلن رئيس الوزراء أرييل هنري حالة الطوارئ لمدة شهر، كما دفع باتجاه تعجيل وصول المساعدات إلى المناطق التي دُمرت فيها بلدات وباتت المستشفيات مكتظة بالمرضى الوافدين.

وأشار إلى أن بعض البلدات دُمرت بالكامل تقريبًا، وأن الحكومة لديها أشخاص في بلدة ليس كايس الساحلية للمساعدة في تخطيط الاستجابة وتنسيقها.

وتابع هنري قائلًا: "أهم شيء هو انتشال أكبر عدد ممكن من الناجين تحت الأنقاض... لقد علمنا أن المستشفيات المحلية -ولا سيما مستشفى ليس كايس- مكتظة بالجرحى"، بحسب وكالة "الأسوشيتد برس".

وأوضح أيضًا أن الصليب الأحمر الدولي والمستشفيات في المناطق غير المتضررة تساعد في رعاية الجرحى، وناشد الهايتيين الوحدة.

واستطرد قائلًا: "الاحتياجات هائلة. يجب أن نعتني بالجرحى... وأن نوفر أيضًا الطعام والمساعدات والمأوى المؤقت والدعم النفسي".