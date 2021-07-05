إقبال كبير من طلاب وطالبات "تعليم ينبع" على تلقي لقاح كورونا

من الفئة العمرية من 12-18 عاماً

يتلقى طلاب وطالبات التعليم بمحافظة ينبع جرعة لقاح كورونا للفئة العمرية من 12 - 18 عاماً في مراكز التطعيم المعتمدة بالتعاون مع القطاع الصحي بالمحافظة وذلك استعداداً للعودة الآمنة للمدارس وبداية العام الدراسي الجديد حضورياً.

وكان مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي قد دعا في وقت سابق جميع منسوبي التعليم والطلاب والطالبات في الفئات العمرية المحددة للحصول على لقاح فيروس كورونا تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم الساعية للمحافظة على صحة وسلامة الجميع والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية بتعليم ينبع حمدان بن محمد عيد الصيدلاني أن مراكز تلقي اللقاح في المحافظة شهدت إقبالاً كبيراً من الفئة العمرية من 12-18 عاماً وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية مشيداً بجهود فرق العمل الصحية بالمحافظة التي تقوم بأعمال مميزة لخدمة الجميع في مراكز اللقاحات.