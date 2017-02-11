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شاهد.. هكذا تجاوبت الإبل مع ولي عهد دبي بعد مناداتها بأسمائها

"إعمار" جاءت مع "الفارس" بجانب سيارة يقودها ليطعمهما معًا

ظهر حب ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للحيوانات والحياة البرية بشكل عام، من خلال مشاركته مؤخراً مقطع فيديو على حسابه الرسمي في "إنستغرام" وهو ينادي الإبل بأسمائها، أي "إعمار والفارس".

وفي مقطع الفيديو الذي يستمر لدقيقة تقريباً، تقترب الإبل من السيارة التي يقودها ولي العهد، ثم تأكل من يديه.

وفي البداية، تأتي إحدى الإبل فقط استجابةً لنداء ولي العهد، ثم تأكل من يده، وبعد ذلك، يسألها ولي العهد: "أين إعمار؟ اذهبي ونادي إعمار".

وبعد قليل من الوقت، تأتي "إعمار" مع "الفارس" بجانب السيارة، ويقوم ولي العهد بإطعامهما معاً.

وبعد ذلك، تباشر واحدة من الإبل بمداعبة ولي العهد في وجهه وذقنه.

ودأب الشيخ "حمدان" على الإتيان بمغامرات جديدة في الحياة البرية، وهو يشارك العديد من تجاربه مع متابعيه من حين إلى آخر.

وعبر حسابه، يمكن للمرء استكشاف صوره مع الزرافات، ومختلف الكائنات البحرية، والخيول، وغيرها.

ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ينادي الإبل بأسمائه إعمار والفارس

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شاهد.. هكذا تجاوبت الإبل مع ولي عهد دبي بعد مناداتها بأسمائها
سبق

ظهر حب ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للحيوانات والحياة البرية بشكل عام، من خلال مشاركته مؤخراً مقطع فيديو على حسابه الرسمي في "إنستغرام" وهو ينادي الإبل بأسمائها، أي "إعمار والفارس".

وفي مقطع الفيديو الذي يستمر لدقيقة تقريباً، تقترب الإبل من السيارة التي يقودها ولي العهد، ثم تأكل من يديه.

وفي البداية، تأتي إحدى الإبل فقط استجابةً لنداء ولي العهد، ثم تأكل من يده، وبعد ذلك، يسألها ولي العهد: "أين إعمار؟ اذهبي ونادي إعمار".

وبعد قليل من الوقت، تأتي "إعمار" مع "الفارس" بجانب السيارة، ويقوم ولي العهد بإطعامهما معاً.

وبعد ذلك، تباشر واحدة من الإبل بمداعبة ولي العهد في وجهه وذقنه.

ودأب الشيخ "حمدان" على الإتيان بمغامرات جديدة في الحياة البرية، وهو يشارك العديد من تجاربه مع متابعيه من حين إلى آخر.

وعبر حسابه، يمكن للمرء استكشاف صوره مع الزرافات، ومختلف الكائنات البحرية، والخيول، وغيرها.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
03:13 PM

شاهد.. هكذا تجاوبت الإبل مع ولي عهد دبي بعد مناداتها بأسمائها

"إعمار" جاءت مع "الفارس" بجانب سيارة يقودها ليطعمهما معًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,704

ظهر حب ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للحيوانات والحياة البرية بشكل عام، من خلال مشاركته مؤخراً مقطع فيديو على حسابه الرسمي في "إنستغرام" وهو ينادي الإبل بأسمائها، أي "إعمار والفارس".

وفي مقطع الفيديو الذي يستمر لدقيقة تقريباً، تقترب الإبل من السيارة التي يقودها ولي العهد، ثم تأكل من يديه.

وفي البداية، تأتي إحدى الإبل فقط استجابةً لنداء ولي العهد، ثم تأكل من يده، وبعد ذلك، يسألها ولي العهد: "أين إعمار؟ اذهبي ونادي إعمار".

وبعد قليل من الوقت، تأتي "إعمار" مع "الفارس" بجانب السيارة، ويقوم ولي العهد بإطعامهما معاً.

وبعد ذلك، تباشر واحدة من الإبل بمداعبة ولي العهد في وجهه وذقنه.

ودأب الشيخ "حمدان" على الإتيان بمغامرات جديدة في الحياة البرية، وهو يشارك العديد من تجاربه مع متابعيه من حين إلى آخر.

وعبر حسابه، يمكن للمرء استكشاف صوره مع الزرافات، ومختلف الكائنات البحرية، والخيول، وغيرها.

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