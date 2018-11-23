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"الإحصاء" تطلق بوابة ترشح المتعاونين في تعداد السعودية 2022

بشرط ألا يقل العمر عن 20 عامًا ونيل شهادة الثانوية فما فوقها

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، بوابة إلكترونية للتسجيل في تعداد السعودية 2022، ضمن إجراءات الهيئة العامة للإحصاء للتهيئة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.

وأتاحت الهيئة العامة للإحصاء الفرصة للراغبين في التعاون مع الهيئة لدعم تنفيذ أعمال التعداد والمشاركة في الأعمال الميدانية التسجيل والترشح عبر بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض واستخدام منصة النفاذ الوطني الموحد للدخول إلى البوابة، ووضعت الهيئة بعض الشروط التي سيتم الترشيح على بناءً عليها، والتي من بينها ألا يقل المؤهل العلمي للمرشح عن شهادة المرحلة الثانوية، وأن لا يقل عمره عن 20 سنة.

وأكدت على إجادة التعامل مع الأجهزة الذكية، مشيرةً إلى أهمية أن يكون للمتقدم للتعاون مع الهيئة مرجع عمل محدد في القطاع الحكومي أو الخاص، وسيتم الترشيح النهائي للمتقدمين بعد حضور التدريب واجتياز التقييمات التي تضعها الهيئة.

ويمكن لراغبي المشاركة في تنفيذ أعمال التعداد الدخول إلى بوابة (تعداد السعودية 2022) على الرابط: https://census.stats.gov.sa/cand_sys/iam/، والتسجيل من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد عن طريق اسم المستخدم، وكلمة المرور المستخدمة في هذه المنصة.

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"الإحصاء" تطلق بوابة ترشح المتعاونين في تعداد السعودية 2022
سبق

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، بوابة إلكترونية للتسجيل في تعداد السعودية 2022، ضمن إجراءات الهيئة العامة للإحصاء للتهيئة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.

وأتاحت الهيئة العامة للإحصاء الفرصة للراغبين في التعاون مع الهيئة لدعم تنفيذ أعمال التعداد والمشاركة في الأعمال الميدانية التسجيل والترشح عبر بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض واستخدام منصة النفاذ الوطني الموحد للدخول إلى البوابة، ووضعت الهيئة بعض الشروط التي سيتم الترشيح على بناءً عليها، والتي من بينها ألا يقل المؤهل العلمي للمرشح عن شهادة المرحلة الثانوية، وأن لا يقل عمره عن 20 سنة.

وأكدت على إجادة التعامل مع الأجهزة الذكية، مشيرةً إلى أهمية أن يكون للمتقدم للتعاون مع الهيئة مرجع عمل محدد في القطاع الحكومي أو الخاص، وسيتم الترشيح النهائي للمتقدمين بعد حضور التدريب واجتياز التقييمات التي تضعها الهيئة.

ويمكن لراغبي المشاركة في تنفيذ أعمال التعداد الدخول إلى بوابة (تعداد السعودية 2022) على الرابط: https://census.stats.gov.sa/cand_sys/iam/، والتسجيل من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد عن طريق اسم المستخدم، وكلمة المرور المستخدمة في هذه المنصة.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
02:05 PM

"الإحصاء" تطلق بوابة ترشح المتعاونين في تعداد السعودية 2022

بشرط ألا يقل العمر عن 20 عامًا ونيل شهادة الثانوية فما فوقها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,667

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، بوابة إلكترونية للتسجيل في تعداد السعودية 2022، ضمن إجراءات الهيئة العامة للإحصاء للتهيئة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.

وأتاحت الهيئة العامة للإحصاء الفرصة للراغبين في التعاون مع الهيئة لدعم تنفيذ أعمال التعداد والمشاركة في الأعمال الميدانية التسجيل والترشح عبر بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض واستخدام منصة النفاذ الوطني الموحد للدخول إلى البوابة، ووضعت الهيئة بعض الشروط التي سيتم الترشيح على بناءً عليها، والتي من بينها ألا يقل المؤهل العلمي للمرشح عن شهادة المرحلة الثانوية، وأن لا يقل عمره عن 20 سنة.

وأكدت على إجادة التعامل مع الأجهزة الذكية، مشيرةً إلى أهمية أن يكون للمتقدم للتعاون مع الهيئة مرجع عمل محدد في القطاع الحكومي أو الخاص، وسيتم الترشيح النهائي للمتقدمين بعد حضور التدريب واجتياز التقييمات التي تضعها الهيئة.

ويمكن لراغبي المشاركة في تنفيذ أعمال التعداد الدخول إلى بوابة (تعداد السعودية 2022) على الرابط: https://census.stats.gov.sa/cand_sys/iam/، والتسجيل من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد عن طريق اسم المستخدم، وكلمة المرور المستخدمة في هذه المنصة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,790
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,310
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,229
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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