أيتام الطائف في ضيافة المفتي العام

ضمن البرامج التي تقدمها جمعية "كهاتين"

استضاف مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، صباح أمس الأحد، في مكتبة عدداً من أيتام محافظة الطائف التابعين لجمعية رعاية الأيتام بالطائف (كهاتين).

ورافق الأيتام خلال زيارتهم لسماحته نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية مناحي الغرمول، حيث استمع الأيتام خلال الزيارة لكلمة من سماحة المفتي، حثهم فيها على التمسك بكتاب الله والحذر من الفتن، وشكر الدور الذي توليه حكومة خادم الحرمين في دعم الجمعيات الخيرية التي تقوم على رعاية هذه الفئة الغالية، فيما تخلل البرنامج، زيارة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان والسلام عليه.

وقال مناحي الغرمول إن "الجمعية حريصة بجانب برامج الدعم المالي على تقديم برامج تربوية ثقافية واجتماعية، تهدف من خلالها إلى ربط الناشئة من أيتام الجمعية بعلماء ورموز هذا الوطن وتحصينهم ضد الانحراف".

يذكر أن جمعية رعاية الأيتام بالطائف "كهاتين" تكفل ما يقارب خمسة آلاف يتيم ويتيمة، تقدم لهم الرعاية المادية والاجتماعية، محققةً رؤية المملكة ٢٠٣٠ بتوفير حياة كريمة لفئة غالية من فئات المجتمع.

وفي نهاية الزيارة عبر الأيتام عن سعادتهم بهذه الزيارة، شاكرين لسماحة المفتي حسن الاستقبال والنصيحة.