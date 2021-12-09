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"الطاقة" توقّع مذكرة تفاهم مع سنغافورة لتعزيز التعاون

تشمل التحوّل الرقمي والابتكار وتقنيات الطاقة المتجددة

وقّعت وزارة الطاقة، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة السنغافورية، تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات الطاقة من خلال تعزيز التحوّل الرقمي والابتكار، وتقنيات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتقنية الهيدروجين، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه عبر نهج الاقتصـاد الدائري للكربون.

وتشتمل المذكرة التي وقعها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة الدكتور تان سي لينج، على تعزيز التحوّل الرقمي والابتكار في مجال الطاقة، وبناء القدرات عن طريق التدريب وتبادل المعلومات ذات الصلة بقطاع الطاقة، وإجراء الأبحاث المشـتركة، وتنظيم جلسـات العمل وحلقات النقاش والندوات، والمؤتمرات متعددة الأطراف.

جدير بالذكر أن مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون تُعد إحد مبادرات المملكة التي طرحتها لمواجهة تحديات التغير المناخي خلال رئاستها لاجتماعات مجموعة العشرين عام 2020م، ودعمتها دول المجموعة، حيث يعتبر مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون إطارًا متكاملًا وشاملًا لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإدارتها عبر أربعة محاور تشمل (الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطاقة" توقّع مذكرة تفاهم مع سنغافورة لتعزيز التعاون
سبق

وقّعت وزارة الطاقة، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة السنغافورية، تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات الطاقة من خلال تعزيز التحوّل الرقمي والابتكار، وتقنيات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتقنية الهيدروجين، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه عبر نهج الاقتصـاد الدائري للكربون.

وتشتمل المذكرة التي وقعها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة الدكتور تان سي لينج، على تعزيز التحوّل الرقمي والابتكار في مجال الطاقة، وبناء القدرات عن طريق التدريب وتبادل المعلومات ذات الصلة بقطاع الطاقة، وإجراء الأبحاث المشـتركة، وتنظيم جلسـات العمل وحلقات النقاش والندوات، والمؤتمرات متعددة الأطراف.

جدير بالذكر أن مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون تُعد إحد مبادرات المملكة التي طرحتها لمواجهة تحديات التغير المناخي خلال رئاستها لاجتماعات مجموعة العشرين عام 2020م، ودعمتها دول المجموعة، حيث يعتبر مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون إطارًا متكاملًا وشاملًا لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإدارتها عبر أربعة محاور تشمل (الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة).

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
01:39 PM

"الطاقة" توقّع مذكرة تفاهم مع سنغافورة لتعزيز التعاون

تشمل التحوّل الرقمي والابتكار وتقنيات الطاقة المتجددة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت وزارة الطاقة، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة السنغافورية، تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات الطاقة من خلال تعزيز التحوّل الرقمي والابتكار، وتقنيات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتقنية الهيدروجين، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه عبر نهج الاقتصـاد الدائري للكربون.

وتشتمل المذكرة التي وقعها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة الدكتور تان سي لينج، على تعزيز التحوّل الرقمي والابتكار في مجال الطاقة، وبناء القدرات عن طريق التدريب وتبادل المعلومات ذات الصلة بقطاع الطاقة، وإجراء الأبحاث المشـتركة، وتنظيم جلسـات العمل وحلقات النقاش والندوات، والمؤتمرات متعددة الأطراف.

جدير بالذكر أن مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون تُعد إحد مبادرات المملكة التي طرحتها لمواجهة تحديات التغير المناخي خلال رئاستها لاجتماعات مجموعة العشرين عام 2020م، ودعمتها دول المجموعة، حيث يعتبر مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون إطارًا متكاملًا وشاملًا لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإدارتها عبر أربعة محاور تشمل (الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة).

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