النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دولة بلا حرية صحافة تستضيف حفلًا لحرية الصحافة.. لا تستغرب! هذه قطر!

معظم الحضور رفضوا الحديث عن حرية الصحافة القطرية

تساءلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير لها: كيف تستضيف السفارة القطرية في واشنطن، بالتعاون مع صحيفة "واشنطن دبلومات" الشهرية، حفل عشاء أثار جدلًا بشأن مشاركة الحكومة القطرية في حدث يتناول حرية الصحافة، في الوقت الذي تفتقر فيه وسائل إعلامها لأدنى مقومات الحرية.

وتضمنت الدعوة للحفل الذي أقيم في مقر المعهد الأميركي للسلام عبارة: "احتفاء بأهمية حرية وسائل الإعلام ونزاهته وطنيًّا (أميركيًّا) ودوليًّا"، بحسب ما ذكرت الصحيفة الأميركية.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد قالت الصحيفة: "كيف يشعر الصحفيون بشأن حضور حفل يحتفي بحرية الصحافة، تشارك في استضافته دولة تبعد فيها الصحافة كل البعد عن كونها حرة؟".

وتؤكد الصحيفة أن معظم الحضور رفضوا الحديث عن حرية الصحافة في قطر أو عن مشاركتها في استضافة مثل هذا الحدث، فيما عبر آخرون بصراحة عن خشيتهم من الحديث عن علانية عن هذا الأمر؛ وهو ما اعتبرته "واشنطن بوست" "أمرًا غريبًا".

في الغضون تساءلت مشارِكة في الحفل -رفضت الكشف عن هويتها- قائلة: "كيف يمكن لدول سلطوية مثل قطر أن تقيم حفلات تحتفي بالصحافة في دولة مثل الولايات المتحدة؟".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
دولة بلا حرية صحافة تستضيف حفلًا لحرية الصحافة.. لا تستغرب! هذه قطر!
سبق

تساءلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير لها: كيف تستضيف السفارة القطرية في واشنطن، بالتعاون مع صحيفة "واشنطن دبلومات" الشهرية، حفل عشاء أثار جدلًا بشأن مشاركة الحكومة القطرية في حدث يتناول حرية الصحافة، في الوقت الذي تفتقر فيه وسائل إعلامها لأدنى مقومات الحرية.

وتضمنت الدعوة للحفل الذي أقيم في مقر المعهد الأميركي للسلام عبارة: "احتفاء بأهمية حرية وسائل الإعلام ونزاهته وطنيًّا (أميركيًّا) ودوليًّا"، بحسب ما ذكرت الصحيفة الأميركية.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد قالت الصحيفة: "كيف يشعر الصحفيون بشأن حضور حفل يحتفي بحرية الصحافة، تشارك في استضافته دولة تبعد فيها الصحافة كل البعد عن كونها حرة؟".

وتؤكد الصحيفة أن معظم الحضور رفضوا الحديث عن حرية الصحافة في قطر أو عن مشاركتها في استضافة مثل هذا الحدث، فيما عبر آخرون بصراحة عن خشيتهم من الحديث عن علانية عن هذا الأمر؛ وهو ما اعتبرته "واشنطن بوست" "أمرًا غريبًا".

في الغضون تساءلت مشارِكة في الحفل -رفضت الكشف عن هويتها- قائلة: "كيف يمكن لدول سلطوية مثل قطر أن تقيم حفلات تحتفي بالصحافة في دولة مثل الولايات المتحدة؟".

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
07:47 PM

دولة بلا حرية صحافة تستضيف حفلًا لحرية الصحافة.. لا تستغرب! هذه قطر!

معظم الحضور رفضوا الحديث عن حرية الصحافة القطرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
619

تساءلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير لها: كيف تستضيف السفارة القطرية في واشنطن، بالتعاون مع صحيفة "واشنطن دبلومات" الشهرية، حفل عشاء أثار جدلًا بشأن مشاركة الحكومة القطرية في حدث يتناول حرية الصحافة، في الوقت الذي تفتقر فيه وسائل إعلامها لأدنى مقومات الحرية.

وتضمنت الدعوة للحفل الذي أقيم في مقر المعهد الأميركي للسلام عبارة: "احتفاء بأهمية حرية وسائل الإعلام ونزاهته وطنيًّا (أميركيًّا) ودوليًّا"، بحسب ما ذكرت الصحيفة الأميركية.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد قالت الصحيفة: "كيف يشعر الصحفيون بشأن حضور حفل يحتفي بحرية الصحافة، تشارك في استضافته دولة تبعد فيها الصحافة كل البعد عن كونها حرة؟".

وتؤكد الصحيفة أن معظم الحضور رفضوا الحديث عن حرية الصحافة في قطر أو عن مشاركتها في استضافة مثل هذا الحدث، فيما عبر آخرون بصراحة عن خشيتهم من الحديث عن علانية عن هذا الأمر؛ وهو ما اعتبرته "واشنطن بوست" "أمرًا غريبًا".

في الغضون تساءلت مشارِكة في الحفل -رفضت الكشف عن هويتها- قائلة: "كيف يمكن لدول سلطوية مثل قطر أن تقيم حفلات تحتفي بالصحافة في دولة مثل الولايات المتحدة؟".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,560
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,389
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,393
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,181

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة