وذكرت وزارة الدولة للشؤون الصحية السويسرية أن نسبة الإصابات مقارنة مع عدد السكان بلغت 354 إصابة لكل مئة ألف نسمة وذلك بعد تسجيل 39 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مفيدةً بأن أغلب الإصابات والوفيات تتركز في مقاطعات جنوب وغرب سويسرا المتاخمة للحدود مع كل من إيطاليا وفرنسا إلى جانب مقاطعة بازل أقصى شمال غربي البلاد والتي تتقاسم حدودها مع ألمانيا وفرنسا.

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في سويسرا إلى 30344 إصابة، فيما بلغت الوفيات 1543 وفاة.

سويسرا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 30344 والوفيات 1543 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-11 ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في سويسرا إلى 30344 إصابة، فيما بلغت الوفيات 1543 وفاة. وذكرت وزارة الدولة للشؤون الصحية السويسرية أن نسبة الإصابات مقارنة مع عدد السكان بلغت 354 إصابة لكل مئة ألف نسمة وذلك بعد تسجيل 39 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مفيدةً بأن أغلب الإصابات والوفيات تتركز في مقاطعات جنوب وغرب سويسرا المتاخمة للحدود مع كل من إيطاليا وفرنسا إلى جانب مقاطعة بازل أقصى شمال غربي البلاد والتي تتقاسم حدودها مع ألمانيا وفرنسا.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 02:38 PM

سويسرا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 30344 والوفيات 1543





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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في سويسرا إلى 30344 إصابة، فيما بلغت الوفيات 1543 وفاة.

وذكرت وزارة الدولة للشؤون الصحية السويسرية أن نسبة الإصابات مقارنة مع عدد السكان بلغت 354 إصابة لكل مئة ألف نسمة وذلك بعد تسجيل 39 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مفيدةً بأن أغلب الإصابات والوفيات تتركز في مقاطعات جنوب وغرب سويسرا المتاخمة للحدود مع كل من إيطاليا وفرنسا إلى جانب مقاطعة بازل أقصى شمال غربي البلاد والتي تتقاسم حدودها مع ألمانيا وفرنسا.