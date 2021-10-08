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القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الزلزال

في برقيتين لخادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الدكتور عارف علوي؛ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وقوع زلزال جنوب جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية باكستان الإسلامية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الدكتور عارف علوي؛ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب باكستان وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وقوع زلزال جنوب جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة، عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

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القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الزلزال
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الدكتور عارف علوي؛ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وقوع زلزال جنوب جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية باكستان الإسلامية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الدكتور عارف علوي؛ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب باكستان وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وقوع زلزال جنوب جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة، عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
01:16 PM

القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الزلزال

في برقيتين لخادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الدكتور عارف علوي؛ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وقوع زلزال جنوب جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية باكستان الإسلامية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الدكتور عارف علوي؛ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب باكستان وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وقوع زلزال جنوب جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة، عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

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