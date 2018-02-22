آسيوي بجازان يُنهي حياته شنقاً.. ربَط عنقه بمروحه سقف

داخل سكنه بأبو عريش.. الجهات الأمنية تُحقق في الواقعة

أنهى وافد من جنسية آسيوية، اليوم، في محافظة أبو عريش -شرق جازان- حياته بالانتحار شنقاً.

وعلمت "سبق" أن الوافد عُثِر عليه مربوطاً من منطقة العنق ومتدلياً من مروحة سقف سكنِهِ الواقع في إحدى الشركات على الطريق الرابط بين محافظتيْ أبو عريش العارضة؛ حيث فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً في الواقعة.