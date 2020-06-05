البقاء للأقوى .. شاهد معركة حتى الموت بين سحلية وثعبان

استمرت أكثر من ساعة بمحمية في جنوب إفريقيا

في معركة البقاء للأقوى، خاضت سحلية مرقطة صغيرة معركة لا تصدق، استمرت أكثر من ساعة، ضد ثعبان الرمل الأصفر، لأكثر من ساعة بمحمية " مالا مالا " في محافظة مبومالانجا، بجنوب إفريقيا.

وحسب صحيفة " الديلي ميل " البريطانية، يظهر مقطع فيديو سحلية ملفوفة تمامًا بين براثن الثعبان مع تلقيها عضات منه، فيما تحاول السحلية الإفلات منه ببطء، لكنها لا تستطيع تحرير رقبتها لأن الثعبان كان عالقًا فيها بأسنانه بقوة.

وخلال المعركة، كان الثعبان باستمرار إعادة لف نفسه حول جسم السحلية، لكن السحلية استمرت في التحرك بعيدًا، وظلت تكافح لأكثر من ساعة حتى تمكنت الأفعى أخيرًا من السيطرة على السحلية وابتلاعها بالكامل.

ونقلت صحيفة " اليوم السابع" عن الصحيفة البريطانية، التقطت المعركة كريستي دي لانج، حين ماتت مع عائلتها في نزهة بمحمية " مالا مالا " الجنوب إفريقية.

ونقل موقع " ليتست سايتنجز " للحياة البرية عن " كريستي"، أن عائلتها لم تكن تعرف من سينتصر في المعركة لفترة طويلة، وقالت: "كان لدى كلا الحيوانين قبضة جيدة، واستمر توازن القوى في التحول من واحد إلى آخر".

وكشفت " كريستي"، أنها كانت سعيدة لمشاهدة المعركة المتوترة، وقالت: "انتهت المشاهدة بانتصار الثعبان والتهامه للسحلية".