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"الجوازات" تُعمّم تفعيل قرار السماح للنساء بإصدار جواز السفر

بعد التعديلات الأخيرة على نظام وثائق السفر تماشياً مع القرار الوزاري

ذكرت مصادر أن المديرية العامة للجوازات عمّمت، أمس، على فروعها بجميع مناطق المملكة، بشأن البدء بتفعيل القرار الوزاري القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر والتعديلات المصاحبة لذلك، والسماح للنساء ممّن تجاوزت أعمارهن ٢١ عاماً، بإصدار وتجديد جوازات سفرهن، والسفر إلى الخارج دون قيودٍ أو موافقة ولي الأمر وإعطاء المرأة أحقية السفر في أيّ وقتٍ ترغب فيه.

جاء ذلك بعد أن أجرت المديرية العامة للجوازات، تعديلاتها على موقعها بشبكة الإنترنت في خانة شروط إصدار الجواز تماشياً مع القرار الوزاري.

وأشارت مصادر، لـ "سبق"، إلى أن التعميم وصل وتمّ تفعيله فوراً، ويُتوقع أن تستقبل فروع الجوازات بالمناطق النساء لطلب إصدار الجواز.

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"الجوازات" تُعمّم تفعيل قرار السماح للنساء بإصدار جواز السفر
سبق

ذكرت مصادر أن المديرية العامة للجوازات عمّمت، أمس، على فروعها بجميع مناطق المملكة، بشأن البدء بتفعيل القرار الوزاري القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر والتعديلات المصاحبة لذلك، والسماح للنساء ممّن تجاوزت أعمارهن ٢١ عاماً، بإصدار وتجديد جوازات سفرهن، والسفر إلى الخارج دون قيودٍ أو موافقة ولي الأمر وإعطاء المرأة أحقية السفر في أيّ وقتٍ ترغب فيه.

جاء ذلك بعد أن أجرت المديرية العامة للجوازات، تعديلاتها على موقعها بشبكة الإنترنت في خانة شروط إصدار الجواز تماشياً مع القرار الوزاري.

وأشارت مصادر، لـ "سبق"، إلى أن التعميم وصل وتمّ تفعيله فوراً، ويُتوقع أن تستقبل فروع الجوازات بالمناطق النساء لطلب إصدار الجواز.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
01:35 PM

"الجوازات" تُعمّم تفعيل قرار السماح للنساء بإصدار جواز السفر

بعد التعديلات الأخيرة على نظام وثائق السفر تماشياً مع القرار الوزاري

A A A
بدر العتيبي - الرياض
15
3,040

ذكرت مصادر أن المديرية العامة للجوازات عمّمت، أمس، على فروعها بجميع مناطق المملكة، بشأن البدء بتفعيل القرار الوزاري القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر والتعديلات المصاحبة لذلك، والسماح للنساء ممّن تجاوزت أعمارهن ٢١ عاماً، بإصدار وتجديد جوازات سفرهن، والسفر إلى الخارج دون قيودٍ أو موافقة ولي الأمر وإعطاء المرأة أحقية السفر في أيّ وقتٍ ترغب فيه.

جاء ذلك بعد أن أجرت المديرية العامة للجوازات، تعديلاتها على موقعها بشبكة الإنترنت في خانة شروط إصدار الجواز تماشياً مع القرار الوزاري.

وأشارت مصادر، لـ "سبق"، إلى أن التعميم وصل وتمّ تفعيله فوراً، ويُتوقع أن تستقبل فروع الجوازات بالمناطق النساء لطلب إصدار الجواز.

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