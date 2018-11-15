أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق الرياض والباحة والمدينة المنورة.
ففي منطقتي المدينة المنورة والرياض أصدرت تنبيهاً متقدماً لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الثانية ظهراً وتتواصل حتى الواحدة من يوم الجمعة.
وأصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة الباحة من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.
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3 تنبيهات متقدمة للرياض والمدينة والباحة: أمطار غزيرة وبرد
يتواصل بعضها حتى يوم غد وتكون مصحوبة برياح وتؤدي للسيول
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق الرياض والباحة والمدينة المنورة.
ففي منطقتي المدينة المنورة والرياض أصدرت تنبيهاً متقدماً لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الثانية ظهراً وتتواصل حتى الواحدة من يوم الجمعة.
وأصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة الباحة من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق الرياض والباحة والمدينة المنورة.
3 تنبيهات متقدمة للرياض والمدينة والباحة: أمطار غزيرة وبرد
يتواصل بعضها حتى يوم غد وتكون مصحوبة برياح وتؤدي للسيول
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق الرياض والباحة والمدينة المنورة.
ففي منطقتي المدينة المنورة والرياض أصدرت تنبيهاً متقدماً لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الثانية ظهراً وتتواصل حتى الواحدة من يوم الجمعة.
وأصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة الباحة من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.