"مرور الرياض": إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق لمدة أسبوع لأعمال الصيانة

اعلن مرور منطقة الرياض، أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق (لمدة أسبوع)؛ ابتداءً من يوم 28 رمضان، وذلك لأعمال الصيانة.
وأهاب بمستخدمي الطريق، استخدام الطرق البديلة طيلة أيام الإغلاق.
اعلن مرور منطقة الرياض، أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق (لمدة أسبوع)؛ ابتداءً من يوم 28 رمضان، وذلك لأعمال الصيانة.
وأهاب بمستخدمي الطريق، استخدام الطرق البديلة طيلة أيام الإغلاق.
اعلن مرور منطقة الرياض، أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق (لمدة أسبوع)؛ ابتداءً من يوم 28 رمضان، وذلك لأعمال الصيانة.
وأهاب بمستخدمي الطريق، استخدام الطرق البديلة طيلة أيام الإغلاق.
اعلن مرور منطقة الرياض، أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق (لمدة أسبوع)؛ ابتداءً من يوم 28 رمضان، وذلك لأعمال الصيانة.
وأهاب بمستخدمي الطريق، استخدام الطرق البديلة طيلة أيام الإغلاق.