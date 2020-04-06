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"الصحة": تسجيل 138 إصابة بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة.. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ551 حالة

فرنسا: نقترب من أسوأ موجة ركود منذ 1945

الحكومة قدرت انكماش الاقتصاد بـ 1% هذا العام

توقع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الاثنين، أن تشهد فرنسا خلال هذا العام مرحلة من الركود الاقتصادي هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، أي منذ عام 1945.

وحسبما نقلت قناة "بي إف إم" الفرنسية، قال "لومير " خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ: أسوأ رقم نمو سجّلته فرنسا منذ عام 1945 كان عام 2009 بعد الأزمة المالية الكبيرة التي شهدها العالم عام 2008 وقد وصل حينها هذا الرقم إلى 2.2%- هذا العام سنتخطى غالباً الرقم الذي تم تسجيله عام 2009.

ووفق وكالة "رويترز"، فإن الحكومة الفرنسة قدّرت الشهر الماضي في تحديث طارئ للميزانية، أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 1٪ هذا العام، لكنها أشارت منذ ذلك الحين إلى أنه سيتعيّن عليها مراجعة ذلك الرقم.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء أمس الأحد، تسجيل 518 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في غضون 24 ساعة.

وقالت الوزارة، في بيان لها: سجلنا 518 حالة وفاة جديدة، تشمل الوفيات في دور المسنين، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8078 حالة وفاة.

وأضافت: تم تسجيل 1873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 70478.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 مارس، وباءً عالميًا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

فرنسا الركود الاقتصادي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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فرنسا: نقترب من أسوأ موجة ركود منذ 1945
سبق

توقع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الاثنين، أن تشهد فرنسا خلال هذا العام مرحلة من الركود الاقتصادي هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، أي منذ عام 1945.

وحسبما نقلت قناة "بي إف إم" الفرنسية، قال "لومير " خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ: أسوأ رقم نمو سجّلته فرنسا منذ عام 1945 كان عام 2009 بعد الأزمة المالية الكبيرة التي شهدها العالم عام 2008 وقد وصل حينها هذا الرقم إلى 2.2%- هذا العام سنتخطى غالباً الرقم الذي تم تسجيله عام 2009.

ووفق وكالة "رويترز"، فإن الحكومة الفرنسة قدّرت الشهر الماضي في تحديث طارئ للميزانية، أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 1٪ هذا العام، لكنها أشارت منذ ذلك الحين إلى أنه سيتعيّن عليها مراجعة ذلك الرقم.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء أمس الأحد، تسجيل 518 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في غضون 24 ساعة.

وقالت الوزارة، في بيان لها: سجلنا 518 حالة وفاة جديدة، تشمل الوفيات في دور المسنين، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8078 حالة وفاة.

وأضافت: تم تسجيل 1873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 70478.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 مارس، وباءً عالميًا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
03:07 PM

فرنسا: نقترب من أسوأ موجة ركود منذ 1945

الحكومة قدرت انكماش الاقتصاد بـ 1% هذا العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الاثنين، أن تشهد فرنسا خلال هذا العام مرحلة من الركود الاقتصادي هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، أي منذ عام 1945.

وحسبما نقلت قناة "بي إف إم" الفرنسية، قال "لومير " خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ: أسوأ رقم نمو سجّلته فرنسا منذ عام 1945 كان عام 2009 بعد الأزمة المالية الكبيرة التي شهدها العالم عام 2008 وقد وصل حينها هذا الرقم إلى 2.2%- هذا العام سنتخطى غالباً الرقم الذي تم تسجيله عام 2009.

ووفق وكالة "رويترز"، فإن الحكومة الفرنسة قدّرت الشهر الماضي في تحديث طارئ للميزانية، أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 1٪ هذا العام، لكنها أشارت منذ ذلك الحين إلى أنه سيتعيّن عليها مراجعة ذلك الرقم.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء أمس الأحد، تسجيل 518 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في غضون 24 ساعة.

وقالت الوزارة، في بيان لها: سجلنا 518 حالة وفاة جديدة، تشمل الوفيات في دور المسنين، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8078 حالة وفاة.

وأضافت: تم تسجيل 1873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 70478.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 مارس، وباءً عالميًا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

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