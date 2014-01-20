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للباحثين عن الدفء.. شواطئ الشقيق بدرب جازان تجذب 12 ألف زائر

خلال عطلة نهاية الأسبوع.. وعلى امتدادها خلال اليومَيْن الماضيَيْن

اكتظت شواطئ مدينة الشقيق التابعة لمحافظة الدرب خلال عطلة نهاية الأسبوع بالزوار من داخل المنطقة وخارجها الباحثين عن الدفء، وفعاليات الجذب السياحي، والفعاليات البحرية التي شهدتها الواجهة البحرية على امتدادها خلال اليومَيْن الماضيَيْن.

وأوضح رئيس بلدية الشقيق، المهندس غصاب العتيبي، أن عدد زوار مركز الشقيق تجاوز خلال اليومَيْن الماضيَيْن أكثر من 12 ألفًا.

وأكد أن المركز جاهز طيلة أيام العام من خلال إمكاناته وبنيته التحتية لاستقبال السياح والمتنزهين على امتداد الشريط البحري والشواطئ الرملية والمطلات التي أعدتها البلدية، إضافة إلى مراكز الإيواء والفعاليات الثقافية والرياضية المتنوعة، ومقر الأسر المنتجة.

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للباحثين عن الدفء.. شواطئ الشقيق بدرب جازان تجذب 12 ألف زائر
سبق

اكتظت شواطئ مدينة الشقيق التابعة لمحافظة الدرب خلال عطلة نهاية الأسبوع بالزوار من داخل المنطقة وخارجها الباحثين عن الدفء، وفعاليات الجذب السياحي، والفعاليات البحرية التي شهدتها الواجهة البحرية على امتدادها خلال اليومَيْن الماضيَيْن.

وأوضح رئيس بلدية الشقيق، المهندس غصاب العتيبي، أن عدد زوار مركز الشقيق تجاوز خلال اليومَيْن الماضيَيْن أكثر من 12 ألفًا.

وأكد أن المركز جاهز طيلة أيام العام من خلال إمكاناته وبنيته التحتية لاستقبال السياح والمتنزهين على امتداد الشريط البحري والشواطئ الرملية والمطلات التي أعدتها البلدية، إضافة إلى مراكز الإيواء والفعاليات الثقافية والرياضية المتنوعة، ومقر الأسر المنتجة.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
08:23 PM

للباحثين عن الدفء.. شواطئ الشقيق بدرب جازان تجذب 12 ألف زائر

خلال عطلة نهاية الأسبوع.. وعلى امتدادها خلال اليومَيْن الماضيَيْن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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اكتظت شواطئ مدينة الشقيق التابعة لمحافظة الدرب خلال عطلة نهاية الأسبوع بالزوار من داخل المنطقة وخارجها الباحثين عن الدفء، وفعاليات الجذب السياحي، والفعاليات البحرية التي شهدتها الواجهة البحرية على امتدادها خلال اليومَيْن الماضيَيْن.

وأوضح رئيس بلدية الشقيق، المهندس غصاب العتيبي، أن عدد زوار مركز الشقيق تجاوز خلال اليومَيْن الماضيَيْن أكثر من 12 ألفًا.

وأكد أن المركز جاهز طيلة أيام العام من خلال إمكاناته وبنيته التحتية لاستقبال السياح والمتنزهين على امتداد الشريط البحري والشواطئ الرملية والمطلات التي أعدتها البلدية، إضافة إلى مراكز الإيواء والفعاليات الثقافية والرياضية المتنوعة، ومقر الأسر المنتجة.

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