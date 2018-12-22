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أمانة الشرقية تحرر 154 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية

بعد أكثر من 3600 جولة بالأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3636 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات؛ مما أسفر عن تحرير 154 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا والاشتراطات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كل المنشآت للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت أمانة المنطقة الشرقية إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى 34 بلاغًا حول المنشآت المخالفة؛ داعية الجميع إلى التعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أية مخالفات للأنظمة والتعليمات لمعالجتها.

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أمانة الشرقية تحرر 154 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3636 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات؛ مما أسفر عن تحرير 154 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا والاشتراطات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كل المنشآت للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت أمانة المنطقة الشرقية إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى 34 بلاغًا حول المنشآت المخالفة؛ داعية الجميع إلى التعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أية مخالفات للأنظمة والتعليمات لمعالجتها.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
01:14 PM

أمانة الشرقية تحرر 154 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية

بعد أكثر من 3600 جولة بالأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3636 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات؛ مما أسفر عن تحرير 154 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا والاشتراطات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كل المنشآت للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت أمانة المنطقة الشرقية إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى 34 بلاغًا حول المنشآت المخالفة؛ داعية الجميع إلى التعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أية مخالفات للأنظمة والتعليمات لمعالجتها.

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