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فيديو غرفة العمليات.. لحظة استخراج ثعبان من جسد امرأة

قفزت الطبيبة إلى الخلف وهي تصرخ: "إنه ثعبان"

أظهر شريط فيديو مرعب، امرأة تم تخديرها وهي راقدة على منضدة الجراحة في غرفة عمليات؛ بينما يسحب الأطباء أنبوبًا من فمها، وفجأة يصاب الجميع بصدمة، إنهم يستخرجون ثعبانًا أطول من متر من جسد المرأة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في قرية ليفاشي بجمهورية داغستان، جنوبي غرب روسيا، حين كانت امرأة تقضي وقت القيلولة نائمة في حديقة منزلها، وفجأة شعرت بآلام واختناق، فنقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى مدينة قريبة؛ حيث قام الأطباء بتخدير المرأة، وأدخلوا أنبوبًا ومنظارًا عبر فم المرأة إلى الحلق حتى المريء والمعدة.

وتُظهر اللقطات المرعبة يد طبيبة وهي تسحب الأنبوب، وبعدها ظهر شيء يشبه ذيل الثعبان، واستمرت الطبيبة في سحبه، وفي أثناء ذلك نسمع صوت أحد الأطباء وهو يقول: "دعونا نرى ما هذا".

وعندما تأكد الجميع أنه ثعبان، قفزت الطبيبة الممسكة به إلى الخلف وهي تصرخ بفزع، وتضع الثعبان بسرعة في إناء بغرفة العمليات.

وقالت الصحيفة: إن من غير الواضح ما إذا كان الثعبان لا يزال على قيد الحياة، أو المدة التي قضاها داخل المرأة.

لكن لقطة بالفيديو، تُظهر رأس الثعبان وهي تتحرك إلى أعلى بينما تمسك الطبيبة به.

يقول السكان المحليون أن مثل هذه الحوادث تحدث بشكل غير متكرر، ولهذا يُنصح الجميع بعدم النوم في الخارج بسبب خطر الثعابين.

لم يتم التعرف على المريضة، ولم يتم تحديد نوع الثعبان.

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فيديو غرفة العمليات.. لحظة استخراج ثعبان من جسد امرأة
سبق

أظهر شريط فيديو مرعب، امرأة تم تخديرها وهي راقدة على منضدة الجراحة في غرفة عمليات؛ بينما يسحب الأطباء أنبوبًا من فمها، وفجأة يصاب الجميع بصدمة، إنهم يستخرجون ثعبانًا أطول من متر من جسد المرأة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في قرية ليفاشي بجمهورية داغستان، جنوبي غرب روسيا، حين كانت امرأة تقضي وقت القيلولة نائمة في حديقة منزلها، وفجأة شعرت بآلام واختناق، فنقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى مدينة قريبة؛ حيث قام الأطباء بتخدير المرأة، وأدخلوا أنبوبًا ومنظارًا عبر فم المرأة إلى الحلق حتى المريء والمعدة.

وتُظهر اللقطات المرعبة يد طبيبة وهي تسحب الأنبوب، وبعدها ظهر شيء يشبه ذيل الثعبان، واستمرت الطبيبة في سحبه، وفي أثناء ذلك نسمع صوت أحد الأطباء وهو يقول: "دعونا نرى ما هذا".

وعندما تأكد الجميع أنه ثعبان، قفزت الطبيبة الممسكة به إلى الخلف وهي تصرخ بفزع، وتضع الثعبان بسرعة في إناء بغرفة العمليات.

وقالت الصحيفة: إن من غير الواضح ما إذا كان الثعبان لا يزال على قيد الحياة، أو المدة التي قضاها داخل المرأة.

لكن لقطة بالفيديو، تُظهر رأس الثعبان وهي تتحرك إلى أعلى بينما تمسك الطبيبة به.

يقول السكان المحليون أن مثل هذه الحوادث تحدث بشكل غير متكرر، ولهذا يُنصح الجميع بعدم النوم في الخارج بسبب خطر الثعابين.

لم يتم التعرف على المريضة، ولم يتم تحديد نوع الثعبان.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
10:29 AM

فيديو غرفة العمليات.. لحظة استخراج ثعبان من جسد امرأة

قفزت الطبيبة إلى الخلف وهي تصرخ: "إنه ثعبان"

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
293

أظهر شريط فيديو مرعب، امرأة تم تخديرها وهي راقدة على منضدة الجراحة في غرفة عمليات؛ بينما يسحب الأطباء أنبوبًا من فمها، وفجأة يصاب الجميع بصدمة، إنهم يستخرجون ثعبانًا أطول من متر من جسد المرأة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في قرية ليفاشي بجمهورية داغستان، جنوبي غرب روسيا، حين كانت امرأة تقضي وقت القيلولة نائمة في حديقة منزلها، وفجأة شعرت بآلام واختناق، فنقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى مدينة قريبة؛ حيث قام الأطباء بتخدير المرأة، وأدخلوا أنبوبًا ومنظارًا عبر فم المرأة إلى الحلق حتى المريء والمعدة.

وتُظهر اللقطات المرعبة يد طبيبة وهي تسحب الأنبوب، وبعدها ظهر شيء يشبه ذيل الثعبان، واستمرت الطبيبة في سحبه، وفي أثناء ذلك نسمع صوت أحد الأطباء وهو يقول: "دعونا نرى ما هذا".

وعندما تأكد الجميع أنه ثعبان، قفزت الطبيبة الممسكة به إلى الخلف وهي تصرخ بفزع، وتضع الثعبان بسرعة في إناء بغرفة العمليات.

وقالت الصحيفة: إن من غير الواضح ما إذا كان الثعبان لا يزال على قيد الحياة، أو المدة التي قضاها داخل المرأة.

لكن لقطة بالفيديو، تُظهر رأس الثعبان وهي تتحرك إلى أعلى بينما تمسك الطبيبة به.

يقول السكان المحليون أن مثل هذه الحوادث تحدث بشكل غير متكرر، ولهذا يُنصح الجميع بعدم النوم في الخارج بسبب خطر الثعابين.

لم يتم التعرف على المريضة، ولم يتم تحديد نوع الثعبان.

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