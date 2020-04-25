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ألمانيا وكورونا ويوم ثانٍ من التباطؤ.. 2055 إصابة و179 وفاة جديدة

إجمالي الإصابات وصل إلى 152438 حالة والعدد الكلي للوفيات 5500

أشارت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2055 إصابة إلى 152438، وذلك في يوم ثان من التباطؤ بعد ثلاثة أيام من تسارع العدوى.

وارتفع عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في البلاد يوم الجمعة بواقع 2337.

ووفق "رويترز" أظهرت الحصيلة المعلنة، السبت، ارتفاع عدد الوفيات بواقع 179 إلى 5500.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا وكورونا ويوم ثانٍ من التباطؤ.. 2055 إصابة و179 وفاة جديدة
سبق

أشارت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2055 إصابة إلى 152438، وذلك في يوم ثان من التباطؤ بعد ثلاثة أيام من تسارع العدوى.

وارتفع عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في البلاد يوم الجمعة بواقع 2337.

ووفق "رويترز" أظهرت الحصيلة المعلنة، السبت، ارتفاع عدد الوفيات بواقع 179 إلى 5500.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
12:20 PM

ألمانيا وكورونا ويوم ثانٍ من التباطؤ.. 2055 إصابة و179 وفاة جديدة

إجمالي الإصابات وصل إلى 152438 حالة والعدد الكلي للوفيات 5500

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشارت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2055 إصابة إلى 152438، وذلك في يوم ثان من التباطؤ بعد ثلاثة أيام من تسارع العدوى.

وارتفع عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في البلاد يوم الجمعة بواقع 2337.

ووفق "رويترز" أظهرت الحصيلة المعلنة، السبت، ارتفاع عدد الوفيات بواقع 179 إلى 5500.

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