النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"منخفض التنين" يضرب 8 دول.. عواصف وأمطار غزيرة وسيول

"الأرصاد المصرية": طقس غير مستقر.. الخميس المقبل

حذر خبراء الطقس من منخفض خطير سيضرب 8 دول يسمى بـث أو "منخفض القرن"، سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.

وأوضح الخبراء أن المنخفض سيضرب عدة دول؛ منها "مصر وعمان وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والعراق وتركيا".

ووفقًا لتحديثات النموذج الأوروبي لخرائط الطقس في مصر، فإن الرياح ستصل لحد العاصفة؛ حيث تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، فضلًا عن سقوط أمطار غزيرة رعدية تصل لحد السيول على مدن سيناء، وتصل كمية الأمطار المقرر سقوطها على البحيرة والإسكندرية 110 ملم.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس غير مستقر في كافة أنحاء البلاد، الخميس المقبل، قائلة عبر موقعها الرسمي: إن هناك أمطارًا غزيرة على بعض المناطق، تكون رعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية، ومتوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا تصل لحد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

منخفض التنين

الرئيسية/ محطات

اعلان
"منخفض التنين" يضرب 8 دول.. عواصف وأمطار غزيرة وسيول
سبق

حذر خبراء الطقس من منخفض خطير سيضرب 8 دول يسمى بـث أو "منخفض القرن"، سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.

وأوضح الخبراء أن المنخفض سيضرب عدة دول؛ منها "مصر وعمان وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والعراق وتركيا".

ووفقًا لتحديثات النموذج الأوروبي لخرائط الطقس في مصر، فإن الرياح ستصل لحد العاصفة؛ حيث تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، فضلًا عن سقوط أمطار غزيرة رعدية تصل لحد السيول على مدن سيناء، وتصل كمية الأمطار المقرر سقوطها على البحيرة والإسكندرية 110 ملم.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس غير مستقر في كافة أنحاء البلاد، الخميس المقبل، قائلة عبر موقعها الرسمي: إن هناك أمطارًا غزيرة على بعض المناطق، تكون رعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية، ومتوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا تصل لحد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
05:03 PM

"منخفض التنين" يضرب 8 دول.. عواصف وأمطار غزيرة وسيول

"الأرصاد المصرية": طقس غير مستقر.. الخميس المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,229

حذر خبراء الطقس من منخفض خطير سيضرب 8 دول يسمى بـث أو "منخفض القرن"، سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.

وأوضح الخبراء أن المنخفض سيضرب عدة دول؛ منها "مصر وعمان وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والعراق وتركيا".

ووفقًا لتحديثات النموذج الأوروبي لخرائط الطقس في مصر، فإن الرياح ستصل لحد العاصفة؛ حيث تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، فضلًا عن سقوط أمطار غزيرة رعدية تصل لحد السيول على مدن سيناء، وتصل كمية الأمطار المقرر سقوطها على البحيرة والإسكندرية 110 ملم.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس غير مستقر في كافة أنحاء البلاد، الخميس المقبل، قائلة عبر موقعها الرسمي: إن هناك أمطارًا غزيرة على بعض المناطق، تكون رعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية، ومتوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا تصل لحد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,123
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,253
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,240
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,307

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة