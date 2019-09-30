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كليات الأفلاج تربط الماضي العريق بالمستقبل المشرق

في حفل بمناسبة اليوم الوطني

تصوير: عبد العزيز الجنيب: رعى محافظ الأفلاج تركي الهزاني، الاثنين، احتفالات كليات الأفلاج بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.

تخلل الاحتفال معرض ضمت أركانه الماضي العريق للمملكة والمستقبل المشرق لها وشارك فيه العديد من الجهات الحكومية.

حضر الحفل المشرف العام على كليات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.

وشهدوا افتتاح المعرض الذي احتوى على مشاركات عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية وضمت أركانه مشاركات تحاكي حياة الماضي والتطورات العصرية التي تشهدها المملكة.

وشهدت الاحتفالية حفلاً خطابياً تناولت فقراته عرضاً مرئياً، تحدث عن بداية توحيد البلاد على يد المؤسس والاهتمام بالتعليم ونهج الملوك من بعده في إكمال ما بناه المغفور له بإذن الله، والنهضة التعليمة، ورؤية الوطن 2030 واهتمامها بتطوير التعليم بالمملكة.

من جهته، قال المشرف على كليات الأفلاج الدكتور مسفر الكبيري، خلال كلمته في الحفل: اليوم نحتفل باليوم الوطني التاسع والثمانين، ونحن ننعم ولله الحمد بالعز والطمأنينة والأمن والأمان والتقدم.

ووجه الكبيري رسالة للأجيال قائلاً: الوطن يحتاج جميع أبنائه وهذا زمن استكمال البناء والتخصص الدقيق حتى نكون منافسين في جميع التطورات، داعياً بأن يكون الشخص عنصر بناء ومساهماً في دفع عجلة التقدم، وله مبادرات إيجابية مجتمعية والتعامل الحسن في تغير السلوك السلبي وزرع السلوك الإيجابي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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كليات الأفلاج تربط الماضي العريق بالمستقبل المشرق
سبق

تصوير: عبد العزيز الجنيب: رعى محافظ الأفلاج تركي الهزاني، الاثنين، احتفالات كليات الأفلاج بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.

تخلل الاحتفال معرض ضمت أركانه الماضي العريق للمملكة والمستقبل المشرق لها وشارك فيه العديد من الجهات الحكومية.

حضر الحفل المشرف العام على كليات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.

وشهدوا افتتاح المعرض الذي احتوى على مشاركات عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية وضمت أركانه مشاركات تحاكي حياة الماضي والتطورات العصرية التي تشهدها المملكة.

وشهدت الاحتفالية حفلاً خطابياً تناولت فقراته عرضاً مرئياً، تحدث عن بداية توحيد البلاد على يد المؤسس والاهتمام بالتعليم ونهج الملوك من بعده في إكمال ما بناه المغفور له بإذن الله، والنهضة التعليمة، ورؤية الوطن 2030 واهتمامها بتطوير التعليم بالمملكة.

من جهته، قال المشرف على كليات الأفلاج الدكتور مسفر الكبيري، خلال كلمته في الحفل: اليوم نحتفل باليوم الوطني التاسع والثمانين، ونحن ننعم ولله الحمد بالعز والطمأنينة والأمن والأمان والتقدم.

ووجه الكبيري رسالة للأجيال قائلاً: الوطن يحتاج جميع أبنائه وهذا زمن استكمال البناء والتخصص الدقيق حتى نكون منافسين في جميع التطورات، داعياً بأن يكون الشخص عنصر بناء ومساهماً في دفع عجلة التقدم، وله مبادرات إيجابية مجتمعية والتعامل الحسن في تغير السلوك السلبي وزرع السلوك الإيجابي.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
07:50 PM

كليات الأفلاج تربط الماضي العريق بالمستقبل المشرق

في حفل بمناسبة اليوم الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تصوير: عبد العزيز الجنيب: رعى محافظ الأفلاج تركي الهزاني، الاثنين، احتفالات كليات الأفلاج بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.

تخلل الاحتفال معرض ضمت أركانه الماضي العريق للمملكة والمستقبل المشرق لها وشارك فيه العديد من الجهات الحكومية.

حضر الحفل المشرف العام على كليات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.

وشهدوا افتتاح المعرض الذي احتوى على مشاركات عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية وضمت أركانه مشاركات تحاكي حياة الماضي والتطورات العصرية التي تشهدها المملكة.

وشهدت الاحتفالية حفلاً خطابياً تناولت فقراته عرضاً مرئياً، تحدث عن بداية توحيد البلاد على يد المؤسس والاهتمام بالتعليم ونهج الملوك من بعده في إكمال ما بناه المغفور له بإذن الله، والنهضة التعليمة، ورؤية الوطن 2030 واهتمامها بتطوير التعليم بالمملكة.

من جهته، قال المشرف على كليات الأفلاج الدكتور مسفر الكبيري، خلال كلمته في الحفل: اليوم نحتفل باليوم الوطني التاسع والثمانين، ونحن ننعم ولله الحمد بالعز والطمأنينة والأمن والأمان والتقدم.

ووجه الكبيري رسالة للأجيال قائلاً: الوطن يحتاج جميع أبنائه وهذا زمن استكمال البناء والتخصص الدقيق حتى نكون منافسين في جميع التطورات، داعياً بأن يكون الشخص عنصر بناء ومساهماً في دفع عجلة التقدم، وله مبادرات إيجابية مجتمعية والتعامل الحسن في تغير السلوك السلبي وزرع السلوك الإيجابي.

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