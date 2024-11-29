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"دراية المالية" تفوز بجائزة أفضل صندوق أسهم على مدى 5 سنوات في السعودية

النهاش: تدل على الأداء المتفوق لصناديق دراية المالية على المدى الطويل لمستثمرينا

حصل "صندوق دراية المرن للأسهم السعودية" المدار من قِبل شركة "دراية المالية"، على جائزة أفضل صندوق أسهم على مدى 5 سنوات في المملكة العربية السعودية، وذلك لأداء مدير الصندوق المميز خلال فترة التقييم.

وبهذه المناسبة قال محمد النهاش، الرئيس التنفيذي للاستثمار – الأسواق المالية والاستشارات، نحن فخورون وسعداء بهذه الجائزة، وإنها تدل على الأداء المتفوق لصناديق دراية المالية على المدى الطويل لمستثمرينا.

كما أضاف "النهاش"، أن حصولنا على جائزة ريفينيتف ليبر المرموقة ستكون دافعًا لنا لمزيدٍ من الإنجازات والتميز، ويأتي بعد سلسلة إنجازات بالحصول على تصنيف متقدم من شركة موديز، والتزام إدارة أسواق المال بالمعايير العالمية لقياس أداء الاستثمار.

يهدف صندوق دراية المرن للأسهم السعودية، إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية.

وتم إطلاق الصندوق سنة 2016 وحقق عائداً تراكمياً منذ انشائه بنسبة 81.77% مقارنة بالمؤشر الارشادي الذي حقق 73.18% لنفس الفترة، وذلك كما في نهاية عام 2020.

تعد دراية المالية شركة رائدة في الاستثمار وابتكار الحلول والصناديق الاستثمارية لما تتميز به من شفافية واستقلالية وسهولة في التعامل، وكذلك الخبرة الطويلة التي يتمتع بها أعضاء الشركة، ويدعم ذلك وجود خبرات نوعية ومتميزة في مجال إدارة الأصول والتحليل المالي في السوق السعودي والخليجي والأسواق العالمية.

هذا، وقد تجاوز حجم الأصول المدارة وتحت الحفظ 27 مليار ريال، كما في نهاية شهر أكتوبر 2021.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دراية المالية" تفوز بجائزة أفضل صندوق أسهم على مدى 5 سنوات في السعودية
سبق

حصل "صندوق دراية المرن للأسهم السعودية" المدار من قِبل شركة "دراية المالية"، على جائزة أفضل صندوق أسهم على مدى 5 سنوات في المملكة العربية السعودية، وذلك لأداء مدير الصندوق المميز خلال فترة التقييم.

وبهذه المناسبة قال محمد النهاش، الرئيس التنفيذي للاستثمار – الأسواق المالية والاستشارات، نحن فخورون وسعداء بهذه الجائزة، وإنها تدل على الأداء المتفوق لصناديق دراية المالية على المدى الطويل لمستثمرينا.

كما أضاف "النهاش"، أن حصولنا على جائزة ريفينيتف ليبر المرموقة ستكون دافعًا لنا لمزيدٍ من الإنجازات والتميز، ويأتي بعد سلسلة إنجازات بالحصول على تصنيف متقدم من شركة موديز، والتزام إدارة أسواق المال بالمعايير العالمية لقياس أداء الاستثمار.

يهدف صندوق دراية المرن للأسهم السعودية، إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية.

وتم إطلاق الصندوق سنة 2016 وحقق عائداً تراكمياً منذ انشائه بنسبة 81.77% مقارنة بالمؤشر الارشادي الذي حقق 73.18% لنفس الفترة، وذلك كما في نهاية عام 2020.

تعد دراية المالية شركة رائدة في الاستثمار وابتكار الحلول والصناديق الاستثمارية لما تتميز به من شفافية واستقلالية وسهولة في التعامل، وكذلك الخبرة الطويلة التي يتمتع بها أعضاء الشركة، ويدعم ذلك وجود خبرات نوعية ومتميزة في مجال إدارة الأصول والتحليل المالي في السوق السعودي والخليجي والأسواق العالمية.

هذا، وقد تجاوز حجم الأصول المدارة وتحت الحفظ 27 مليار ريال، كما في نهاية شهر أكتوبر 2021.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
12:06 PM

"دراية المالية" تفوز بجائزة أفضل صندوق أسهم على مدى 5 سنوات في السعودية

النهاش: تدل على الأداء المتفوق لصناديق دراية المالية على المدى الطويل لمستثمرينا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل "صندوق دراية المرن للأسهم السعودية" المدار من قِبل شركة "دراية المالية"، على جائزة أفضل صندوق أسهم على مدى 5 سنوات في المملكة العربية السعودية، وذلك لأداء مدير الصندوق المميز خلال فترة التقييم.

وبهذه المناسبة قال محمد النهاش، الرئيس التنفيذي للاستثمار – الأسواق المالية والاستشارات، نحن فخورون وسعداء بهذه الجائزة، وإنها تدل على الأداء المتفوق لصناديق دراية المالية على المدى الطويل لمستثمرينا.

كما أضاف "النهاش"، أن حصولنا على جائزة ريفينيتف ليبر المرموقة ستكون دافعًا لنا لمزيدٍ من الإنجازات والتميز، ويأتي بعد سلسلة إنجازات بالحصول على تصنيف متقدم من شركة موديز، والتزام إدارة أسواق المال بالمعايير العالمية لقياس أداء الاستثمار.

يهدف صندوق دراية المرن للأسهم السعودية، إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية.

وتم إطلاق الصندوق سنة 2016 وحقق عائداً تراكمياً منذ انشائه بنسبة 81.77% مقارنة بالمؤشر الارشادي الذي حقق 73.18% لنفس الفترة، وذلك كما في نهاية عام 2020.

تعد دراية المالية شركة رائدة في الاستثمار وابتكار الحلول والصناديق الاستثمارية لما تتميز به من شفافية واستقلالية وسهولة في التعامل، وكذلك الخبرة الطويلة التي يتمتع بها أعضاء الشركة، ويدعم ذلك وجود خبرات نوعية ومتميزة في مجال إدارة الأصول والتحليل المالي في السوق السعودي والخليجي والأسواق العالمية.

هذا، وقد تجاوز حجم الأصول المدارة وتحت الحفظ 27 مليار ريال، كما في نهاية شهر أكتوبر 2021.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,946
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,419
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,253
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,301

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