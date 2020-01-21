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750 ساعة تدريبية نوعية في أندية الحي للبنين والبنات بجدة

بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية

أطلقت إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة وبالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، الدورات النوعية المعتمدة لجميع المنتسبين والمنتسبات لأندية الحي بتعليم جدة.

جاء ذلك في مجالات متنوعة منها المجال الرياضي، والتقني، والمهني، ومجال المعارف والمهارات الأساسية، بأكثر من 756 ساعة تدريبية، والتي تلبي رغبات الطلاب والطالبات في الأندية وتستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري.

وأوضح ممثل أندية الحي للبنين بتعليم جدة عوض العتيبي أن الدورات التدريبية النوعية المجانية المقدمة للمنتسبين لأندية الحي تهدف إلى تحسين مهارات ومعارف الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل من خلال سلسلة متنوعة من الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات الأربعة بواقع 372 ساعة تدريبية تلبي احتياجات ورغبات الطلاب في كافة الأندية المشاركة، مشيراً إلى أن الدورات تستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري ويعطى الطلاب في نهاية وختام الدورات شهادات معتمدة.

من جانبه كشف المشرف على الدورات في أندية الحي للبنين سعد العمري بأن الدورات المقدمة للطلاب متنوعة في مجالات متعددة وتشمل تنفذ دورة في لعبة الجودو وكرة قدم الصالات وكرة الريشة الطائرة ولعبة الكاراتيه في المجال الرياضي، وفي المجال التقني تُقدم دورة في البرمجة بلغة البايثون والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وفي المجال المهني تقدم دورة في الإسعافات الأولية وصيانة الجوالات، وفي مجال المعارف والمهارات الأساسية يقدم دورة الخط العربي، ويقدمها مدربون مختصون وذوو كفاءة عالية في التدريب من منسوبي تعليم جدة.

ومن جهتها قالت ممثلة أندية الحي للبنات بتعليم جدة ابتسام الردادي إن الدورات التدريبية النوعية المقدمة للبنات في أندية الحي تهدف إلى تنمية مهارات الطالبات من خلال دورات تناسب احتياجاتهن بواقع 384 ساعة تدريبية تتمثل في٤ دورات في الريشة الطائرة، دورتان في كرة السلة في المجال الرياضي، وفي المجال التقني دورة في الأمن السيبراني والبرمجة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي المجال المهني دورة في صيانة الجوال والتجميل والفن التشكيلي، وفي مجال المعارف والمهارات الأساسية دورة في الخط العربي ودورة في اللغة الإنجليزية.

الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

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750 ساعة تدريبية نوعية في أندية الحي للبنين والبنات بجدة
سبق

أطلقت إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة وبالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، الدورات النوعية المعتمدة لجميع المنتسبين والمنتسبات لأندية الحي بتعليم جدة.

جاء ذلك في مجالات متنوعة منها المجال الرياضي، والتقني، والمهني، ومجال المعارف والمهارات الأساسية، بأكثر من 756 ساعة تدريبية، والتي تلبي رغبات الطلاب والطالبات في الأندية وتستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري.

وأوضح ممثل أندية الحي للبنين بتعليم جدة عوض العتيبي أن الدورات التدريبية النوعية المجانية المقدمة للمنتسبين لأندية الحي تهدف إلى تحسين مهارات ومعارف الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل من خلال سلسلة متنوعة من الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات الأربعة بواقع 372 ساعة تدريبية تلبي احتياجات ورغبات الطلاب في كافة الأندية المشاركة، مشيراً إلى أن الدورات تستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري ويعطى الطلاب في نهاية وختام الدورات شهادات معتمدة.

من جانبه كشف المشرف على الدورات في أندية الحي للبنين سعد العمري بأن الدورات المقدمة للطلاب متنوعة في مجالات متعددة وتشمل تنفذ دورة في لعبة الجودو وكرة قدم الصالات وكرة الريشة الطائرة ولعبة الكاراتيه في المجال الرياضي، وفي المجال التقني تُقدم دورة في البرمجة بلغة البايثون والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وفي المجال المهني تقدم دورة في الإسعافات الأولية وصيانة الجوالات، وفي مجال المعارف والمهارات الأساسية يقدم دورة الخط العربي، ويقدمها مدربون مختصون وذوو كفاءة عالية في التدريب من منسوبي تعليم جدة.

ومن جهتها قالت ممثلة أندية الحي للبنات بتعليم جدة ابتسام الردادي إن الدورات التدريبية النوعية المقدمة للبنات في أندية الحي تهدف إلى تنمية مهارات الطالبات من خلال دورات تناسب احتياجاتهن بواقع 384 ساعة تدريبية تتمثل في٤ دورات في الريشة الطائرة، دورتان في كرة السلة في المجال الرياضي، وفي المجال التقني دورة في الأمن السيبراني والبرمجة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي المجال المهني دورة في صيانة الجوال والتجميل والفن التشكيلي، وفي مجال المعارف والمهارات الأساسية دورة في الخط العربي ودورة في اللغة الإنجليزية.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
04:46 PM

750 ساعة تدريبية نوعية في أندية الحي للبنين والبنات بجدة

بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية

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عبدالله الراجحي - جدة
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أطلقت إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة وبالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، الدورات النوعية المعتمدة لجميع المنتسبين والمنتسبات لأندية الحي بتعليم جدة.

جاء ذلك في مجالات متنوعة منها المجال الرياضي، والتقني، والمهني، ومجال المعارف والمهارات الأساسية، بأكثر من 756 ساعة تدريبية، والتي تلبي رغبات الطلاب والطالبات في الأندية وتستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري.

وأوضح ممثل أندية الحي للبنين بتعليم جدة عوض العتيبي أن الدورات التدريبية النوعية المجانية المقدمة للمنتسبين لأندية الحي تهدف إلى تحسين مهارات ومعارف الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل من خلال سلسلة متنوعة من الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات الأربعة بواقع 372 ساعة تدريبية تلبي احتياجات ورغبات الطلاب في كافة الأندية المشاركة، مشيراً إلى أن الدورات تستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري ويعطى الطلاب في نهاية وختام الدورات شهادات معتمدة.

من جانبه كشف المشرف على الدورات في أندية الحي للبنين سعد العمري بأن الدورات المقدمة للطلاب متنوعة في مجالات متعددة وتشمل تنفذ دورة في لعبة الجودو وكرة قدم الصالات وكرة الريشة الطائرة ولعبة الكاراتيه في المجال الرياضي، وفي المجال التقني تُقدم دورة في البرمجة بلغة البايثون والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وفي المجال المهني تقدم دورة في الإسعافات الأولية وصيانة الجوالات، وفي مجال المعارف والمهارات الأساسية يقدم دورة الخط العربي، ويقدمها مدربون مختصون وذوو كفاءة عالية في التدريب من منسوبي تعليم جدة.

ومن جهتها قالت ممثلة أندية الحي للبنات بتعليم جدة ابتسام الردادي إن الدورات التدريبية النوعية المقدمة للبنات في أندية الحي تهدف إلى تنمية مهارات الطالبات من خلال دورات تناسب احتياجاتهن بواقع 384 ساعة تدريبية تتمثل في٤ دورات في الريشة الطائرة، دورتان في كرة السلة في المجال الرياضي، وفي المجال التقني دورة في الأمن السيبراني والبرمجة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي المجال المهني دورة في صيانة الجوال والتجميل والفن التشكيلي، وفي مجال المعارف والمهارات الأساسية دورة في الخط العربي ودورة في اللغة الإنجليزية.

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