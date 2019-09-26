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"عبير بنت عبدالله" تحصد "الجائزة الأوروبية لأخلاقيات العمل"

تقديراً لجهودها في "المسؤولية الاجتماعية"

منح الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية، صاحبة السمو الملكي الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية؛ الجائزة الأوروبية في مجال أخلاقيات العمل؛ تقديراً لجهودها الكبيرة في المسؤولية الاجتماعية وارتباطها بأخلاقيات العمل، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، في العاصمة المغربية الرباط، اليوم (الخميس)، تحت شعار "أخلاقيات الأعمال والمسؤولية المجتمعية..تجارب دولية في تعزيز التنافسية"، برعاية رئيس حكومة المملكة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، وحضور وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي لحسن الداودي، وأمين عام مجلس الشورى العماني الشيخ علي بن ناصر المحروقي، وجمع غفير من الشخصيات الرفيعة، والخبراء الدوليين في مجال المسؤولية المجتمعية.

وشهدت الفعالية إهداء كتاب يوثق أنشطة ومشاركات الأميرة عبير بنت عبدالله، صدر باللغات: العربية، الإنجليزية، والفرنسية، إلى الوزير لحسن الداودي.

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"عبير بنت عبدالله" تحصد "الجائزة الأوروبية لأخلاقيات العمل"
سبق

منح الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية، صاحبة السمو الملكي الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية؛ الجائزة الأوروبية في مجال أخلاقيات العمل؛ تقديراً لجهودها الكبيرة في المسؤولية الاجتماعية وارتباطها بأخلاقيات العمل، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، في العاصمة المغربية الرباط، اليوم (الخميس)، تحت شعار "أخلاقيات الأعمال والمسؤولية المجتمعية..تجارب دولية في تعزيز التنافسية"، برعاية رئيس حكومة المملكة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، وحضور وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي لحسن الداودي، وأمين عام مجلس الشورى العماني الشيخ علي بن ناصر المحروقي، وجمع غفير من الشخصيات الرفيعة، والخبراء الدوليين في مجال المسؤولية المجتمعية.

وشهدت الفعالية إهداء كتاب يوثق أنشطة ومشاركات الأميرة عبير بنت عبدالله، صدر باللغات: العربية، الإنجليزية، والفرنسية، إلى الوزير لحسن الداودي.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
06:04 PM

"عبير بنت عبدالله" تحصد "الجائزة الأوروبية لأخلاقيات العمل"

تقديراً لجهودها في "المسؤولية الاجتماعية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منح الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية، صاحبة السمو الملكي الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية؛ الجائزة الأوروبية في مجال أخلاقيات العمل؛ تقديراً لجهودها الكبيرة في المسؤولية الاجتماعية وارتباطها بأخلاقيات العمل، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، في العاصمة المغربية الرباط، اليوم (الخميس)، تحت شعار "أخلاقيات الأعمال والمسؤولية المجتمعية..تجارب دولية في تعزيز التنافسية"، برعاية رئيس حكومة المملكة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، وحضور وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي لحسن الداودي، وأمين عام مجلس الشورى العماني الشيخ علي بن ناصر المحروقي، وجمع غفير من الشخصيات الرفيعة، والخبراء الدوليين في مجال المسؤولية المجتمعية.

وشهدت الفعالية إهداء كتاب يوثق أنشطة ومشاركات الأميرة عبير بنت عبدالله، صدر باللغات: العربية، الإنجليزية، والفرنسية، إلى الوزير لحسن الداودي.

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