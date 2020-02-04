الاتحاد الأوروبي يعاقب تركيا على التنقيب عن غاز شرق المتوسط

تشمل حظر سفر على مواطنَيْن تركيَّيْن وتجميد أصولهما

نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قرروا اليوم (الثلاثاء) فرض حظر سفر على مواطنَيْن تركيَّيْن، وتجميد أصولهما، ردًّا على التنقيب عن الغاز الذي تقوم به أنقرة في المياه المتنازع عليها بالقرب من قبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت المصادر أنه جرى التوصل إلى قرار استهداف الشخصَيْن خلال اجتماع لدبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وأن قرار العقوبات ينتظر بعض الأوراق القانونية والتوقيع الرسمي من قِبل الوزراء في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن هذه الإجراءات العقابية لن تؤثر في الشركات التركية في قطاع الهيدروكربونات إلا أنها تمثل تصعيدًا غير عادي ضد بلد لا يزال مرشحًا رسميًّا لعضوية الاتحاد الأوروبي.