مكة .. "المطرفي" يدشّن حملة السلامة الثانية للمعتمرين استعداداً لرمضان

تستهدف متابعة متطلبات وتدابير السلامة بالفنادق ومباني إسكان ضيوف الرحمن

دشّن مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي؛ حملة السلامة الثانية التي أطلقتها الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، التي تستهدف متابعة متطلبات وتدابير السلامة بالفنادق ومباني إسكان المعتمرين واستعداداً لموسم شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٠ه‍.

واجتمع المطرفي بكافة الضباط والأفراد المشاركين بالحملة لإيضاح غاياتها بما يسهم في تحقيق جاهزية تلك المنشآت، وحثهم على ضرورة تكثيف الجهود والاهتمام المتواصل لما فيه سلامة المعتمرين وزوّار بيت الله الحرام.

من جانب آخر، تستهدف الحملة الكشف على أنظمة الوقاية والحماية من الحريق ومخارج الطوارئ وسلامة المصاعد والسلالم الكهربائية وغيرها، كما تشتمل على أعمال الكشف على الأنشطة التجارية التابعة لتلك المباني.