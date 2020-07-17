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خلال 24 ساعة.. 3 وفيات بكورونا و513 حالة تعافٍ في الطائف

سجلت 124 إصابة جديدة والإجمالي يصل إلى 8344

سجلت "الطائف" رقمًا عاليًا -ولله الحمد- من حيث عدد حالات التعافي لمصابي فيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد تعافي 513 مصابًا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات التعافي ويصل إلى 6550 حالة.

وتم الإعلان عن ثلاث حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في المحافظة حتى اليوم الجمعة منذ بدء الجائحة 62 وفاة.

وسجلت "الطائف" مجددًا 124 إصابة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بإجمالي بلغ 8344 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية، وفي المقابل لا يزال 1732 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال 24 ساعة.. 3 وفيات بكورونا و513 حالة تعافٍ في الطائف
سبق

سجلت "الطائف" رقمًا عاليًا -ولله الحمد- من حيث عدد حالات التعافي لمصابي فيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد تعافي 513 مصابًا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات التعافي ويصل إلى 6550 حالة.

وتم الإعلان عن ثلاث حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في المحافظة حتى اليوم الجمعة منذ بدء الجائحة 62 وفاة.

وسجلت "الطائف" مجددًا 124 إصابة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بإجمالي بلغ 8344 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية، وفي المقابل لا يزال 1732 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
08:04 PM

خلال 24 ساعة.. 3 وفيات بكورونا و513 حالة تعافٍ في الطائف

سجلت 124 إصابة جديدة والإجمالي يصل إلى 8344

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فهد العتيبي - الرياض
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سجلت "الطائف" رقمًا عاليًا -ولله الحمد- من حيث عدد حالات التعافي لمصابي فيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد تعافي 513 مصابًا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات التعافي ويصل إلى 6550 حالة.

وتم الإعلان عن ثلاث حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في المحافظة حتى اليوم الجمعة منذ بدء الجائحة 62 وفاة.

وسجلت "الطائف" مجددًا 124 إصابة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بإجمالي بلغ 8344 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية، وفي المقابل لا يزال 1732 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

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