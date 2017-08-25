النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصايغ": استثمارات الصناعات الأساسية والتحويلية بجازان تزيد على 87 مليار ريال

خلال اجتماعه بمستشار مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ

عقد رئيس غرفة جازان خالد الصايغ، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع مستشار مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ في المملكة، محمود أبو جبارة.

ورحّب رئيس غرفة جازان في بداية اللقاء بالزيارة، مؤكداً أن منطقة جازان بها مقومات اقتصادية كبيرة، فهي تمتلك مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والتي تقدر الاستثمارات فيها بما يزيد على 87 مليار ريال، ومدينة جازان الصناعية، بالإضافة إلى ميناء المدينة والذي يعد مركزا مهما للربط مع القارة الإفريقية والأسواق العالمية والذي صمم وفق أحدث المواصفات الهندسية.

وأضاف "الصايغ" أن الميناء سوف يرتبط بقرابة ستة موانئ رئيسية، مشيراً إلى أن جازان لديها صناعة السياحة، حيث قدر حجم الإنفاق السياحي في المنطقة في عام 2019 بأكثر من 2.8 مليار ريال.

وأشار "الصايغ" إلى أن مثل هذا الزيارات مثمرة، وتساعد في جمع معلومات استثمارية بين البلدين، مؤكداً حرص غرفة جازان على استضافة مثل هذه اللقاءات بمقرها، حيث سبق ونظمت استضافت عددًا من اللقاءات بالتعاون مع عدد من السفارات القنصليات وقطاعات الأعمال خارج المملكة؛ للتعريف بكل الفرص الاستثمارية في المنطقة، والصادرات لتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بالمملكة.

من جانبه استعرض مستشار هونج كونج الفرص التجارية والمعارض التي تقام في هونج كونج، والشراكات الاستراتيجية بين السعودية وهونج كونج، والمشروعات المستقبلية والتجارة الإلكترونية ومستقبلها في دعم المستثمرين.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"الصايغ": استثمارات الصناعات الأساسية والتحويلية بجازان تزيد على 87 مليار ريال
سبق

عقد رئيس غرفة جازان خالد الصايغ، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع مستشار مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ في المملكة، محمود أبو جبارة.

ورحّب رئيس غرفة جازان في بداية اللقاء بالزيارة، مؤكداً أن منطقة جازان بها مقومات اقتصادية كبيرة، فهي تمتلك مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والتي تقدر الاستثمارات فيها بما يزيد على 87 مليار ريال، ومدينة جازان الصناعية، بالإضافة إلى ميناء المدينة والذي يعد مركزا مهما للربط مع القارة الإفريقية والأسواق العالمية والذي صمم وفق أحدث المواصفات الهندسية.

وأضاف "الصايغ" أن الميناء سوف يرتبط بقرابة ستة موانئ رئيسية، مشيراً إلى أن جازان لديها صناعة السياحة، حيث قدر حجم الإنفاق السياحي في المنطقة في عام 2019 بأكثر من 2.8 مليار ريال.

وأشار "الصايغ" إلى أن مثل هذا الزيارات مثمرة، وتساعد في جمع معلومات استثمارية بين البلدين، مؤكداً حرص غرفة جازان على استضافة مثل هذه اللقاءات بمقرها، حيث سبق ونظمت استضافت عددًا من اللقاءات بالتعاون مع عدد من السفارات القنصليات وقطاعات الأعمال خارج المملكة؛ للتعريف بكل الفرص الاستثمارية في المنطقة، والصادرات لتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بالمملكة.

من جانبه استعرض مستشار هونج كونج الفرص التجارية والمعارض التي تقام في هونج كونج، والشراكات الاستراتيجية بين السعودية وهونج كونج، والمشروعات المستقبلية والتجارة الإلكترونية ومستقبلها في دعم المستثمرين.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
02:55 PM

"الصايغ": استثمارات الصناعات الأساسية والتحويلية بجازان تزيد على 87 مليار ريال

خلال اجتماعه بمستشار مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
220

عقد رئيس غرفة جازان خالد الصايغ، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع مستشار مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ في المملكة، محمود أبو جبارة.

ورحّب رئيس غرفة جازان في بداية اللقاء بالزيارة، مؤكداً أن منطقة جازان بها مقومات اقتصادية كبيرة، فهي تمتلك مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والتي تقدر الاستثمارات فيها بما يزيد على 87 مليار ريال، ومدينة جازان الصناعية، بالإضافة إلى ميناء المدينة والذي يعد مركزا مهما للربط مع القارة الإفريقية والأسواق العالمية والذي صمم وفق أحدث المواصفات الهندسية.

وأضاف "الصايغ" أن الميناء سوف يرتبط بقرابة ستة موانئ رئيسية، مشيراً إلى أن جازان لديها صناعة السياحة، حيث قدر حجم الإنفاق السياحي في المنطقة في عام 2019 بأكثر من 2.8 مليار ريال.

وأشار "الصايغ" إلى أن مثل هذا الزيارات مثمرة، وتساعد في جمع معلومات استثمارية بين البلدين، مؤكداً حرص غرفة جازان على استضافة مثل هذه اللقاءات بمقرها، حيث سبق ونظمت استضافت عددًا من اللقاءات بالتعاون مع عدد من السفارات القنصليات وقطاعات الأعمال خارج المملكة؛ للتعريف بكل الفرص الاستثمارية في المنطقة، والصادرات لتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بالمملكة.

من جانبه استعرض مستشار هونج كونج الفرص التجارية والمعارض التي تقام في هونج كونج، والشراكات الاستراتيجية بين السعودية وهونج كونج، والمشروعات المستقبلية والتجارة الإلكترونية ومستقبلها في دعم المستثمرين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,055
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,445
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,706
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,564

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة