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السعوديون يستذكرون قصة "ذيب وجاسر" منقذي أطفال أمريكا: هذه أفعالنا

نشطاء "تويتر" يؤكدون: ما قام به مطلق النار أمس لا يمثل القيم النبيلة للمملكة

استذكر رواد موقع التواصل "تويتر" قصة البطلين "جاسر وذيب" اللذين استشهدا غرقاً في أمريكا بعد محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين العام الماضي.

وقال سعوديون تعليقاً على حادثة إطلاق النار التي نفذها طالب سعودي البارحة وأدت إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد آخر: ما قام به ذلك الطالب لا يمثل السعودية ولا القيم النبيلة لشعبها النبيل والمحب للخير.

واستذكروا العمل البطولي للشابين السعوديين العام الماضي، والذي أثار إعجاب الشعب السعودي واحتفلت بهما المملكة على مستوى القيادة الرسمية والشعبية؛ تقديرًا لموقفهما الشجاع والنبيل.

وأرفق أحد نشطاء تويتر عبدالله الخريف على حسابه في تويتر، فيديو لقصة البطلين وكتب ‏#حتى_لاننسى_يا_أمريكا: بكل شرف وشهامة قبل سنتين استشهدوا اثنين من أبنائنا السعوديين غرقاً بأمريكا لينقذوا طفلان أمريكيان من الغرق، وهما ذيب اليامي”رحمه الله" وجاسر اليامي "رحمه الله" #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا".

وكانت شجاعة البطلين قد طغت على مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية سواء تويتر أو الفيسبوك أو السناب شات، وتناقلتها محطات التلفزة الأمريكية، التي تناولت شجاعتهما وهما على وشك العودة للسعودية في غضون شهر، بعد تخرجهما في الجامعة في تخصص الهندسة؛ إذ تخصص الشهيد المبتعث جاسر آل راكة في الهندسة المدنية بكالوريوس، وهو نفس تخصص الشهيد المبتعث ذيب اليامي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية عنهما على لسان المتحدثة باسمها هيذر نويرت، في تغريدة لها على "تويتر": إن ما قام به المبتعثان عمل بطولي، وأضافت: لقد غرقا بشكل مأساوي بينما كانا يقومان بعمل بطولي، محاولين بشجاعة إنقاذ أطفال في محنة.

وأكدت "نويرت" حينها أنهما يمثلان الطلاب المبتعثين الذين يثرون المجتمع الأمريكي، أفضل تمثيل، مضيفة: نعرب عن تعازينا القلبية للمملكة العربية السعودية، وأن يصبر أسرتي الفقيدين على هذا المصاب الجلل.

منقذي أطفال أمريكا إطلاق النار في فلوريدا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعوديون يستذكرون قصة "ذيب وجاسر" منقذي أطفال أمريكا: هذه أفعالنا
سبق

استذكر رواد موقع التواصل "تويتر" قصة البطلين "جاسر وذيب" اللذين استشهدا غرقاً في أمريكا بعد محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين العام الماضي.

وقال سعوديون تعليقاً على حادثة إطلاق النار التي نفذها طالب سعودي البارحة وأدت إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد آخر: ما قام به ذلك الطالب لا يمثل السعودية ولا القيم النبيلة لشعبها النبيل والمحب للخير.

واستذكروا العمل البطولي للشابين السعوديين العام الماضي، والذي أثار إعجاب الشعب السعودي واحتفلت بهما المملكة على مستوى القيادة الرسمية والشعبية؛ تقديرًا لموقفهما الشجاع والنبيل.

وأرفق أحد نشطاء تويتر عبدالله الخريف على حسابه في تويتر، فيديو لقصة البطلين وكتب ‏#حتى_لاننسى_يا_أمريكا: بكل شرف وشهامة قبل سنتين استشهدوا اثنين من أبنائنا السعوديين غرقاً بأمريكا لينقذوا طفلان أمريكيان من الغرق، وهما ذيب اليامي”رحمه الله" وجاسر اليامي "رحمه الله" #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا".

وكانت شجاعة البطلين قد طغت على مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية سواء تويتر أو الفيسبوك أو السناب شات، وتناقلتها محطات التلفزة الأمريكية، التي تناولت شجاعتهما وهما على وشك العودة للسعودية في غضون شهر، بعد تخرجهما في الجامعة في تخصص الهندسة؛ إذ تخصص الشهيد المبتعث جاسر آل راكة في الهندسة المدنية بكالوريوس، وهو نفس تخصص الشهيد المبتعث ذيب اليامي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية عنهما على لسان المتحدثة باسمها هيذر نويرت، في تغريدة لها على "تويتر": إن ما قام به المبتعثان عمل بطولي، وأضافت: لقد غرقا بشكل مأساوي بينما كانا يقومان بعمل بطولي، محاولين بشجاعة إنقاذ أطفال في محنة.

وأكدت "نويرت" حينها أنهما يمثلان الطلاب المبتعثين الذين يثرون المجتمع الأمريكي، أفضل تمثيل، مضيفة: نعرب عن تعازينا القلبية للمملكة العربية السعودية، وأن يصبر أسرتي الفقيدين على هذا المصاب الجلل.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
12:42 PM

السعوديون يستذكرون قصة "ذيب وجاسر" منقذي أطفال أمريكا: هذه أفعالنا

نشطاء "تويتر" يؤكدون: ما قام به مطلق النار أمس لا يمثل القيم النبيلة للمملكة

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محمد حضاض - جدة
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استذكر رواد موقع التواصل "تويتر" قصة البطلين "جاسر وذيب" اللذين استشهدا غرقاً في أمريكا بعد محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين العام الماضي.

وقال سعوديون تعليقاً على حادثة إطلاق النار التي نفذها طالب سعودي البارحة وأدت إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد آخر: ما قام به ذلك الطالب لا يمثل السعودية ولا القيم النبيلة لشعبها النبيل والمحب للخير.

واستذكروا العمل البطولي للشابين السعوديين العام الماضي، والذي أثار إعجاب الشعب السعودي واحتفلت بهما المملكة على مستوى القيادة الرسمية والشعبية؛ تقديرًا لموقفهما الشجاع والنبيل.

وأرفق أحد نشطاء تويتر عبدالله الخريف على حسابه في تويتر، فيديو لقصة البطلين وكتب ‏#حتى_لاننسى_يا_أمريكا: بكل شرف وشهامة قبل سنتين استشهدوا اثنين من أبنائنا السعوديين غرقاً بأمريكا لينقذوا طفلان أمريكيان من الغرق، وهما ذيب اليامي”رحمه الله" وجاسر اليامي "رحمه الله" #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا".

وكانت شجاعة البطلين قد طغت على مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية سواء تويتر أو الفيسبوك أو السناب شات، وتناقلتها محطات التلفزة الأمريكية، التي تناولت شجاعتهما وهما على وشك العودة للسعودية في غضون شهر، بعد تخرجهما في الجامعة في تخصص الهندسة؛ إذ تخصص الشهيد المبتعث جاسر آل راكة في الهندسة المدنية بكالوريوس، وهو نفس تخصص الشهيد المبتعث ذيب اليامي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية عنهما على لسان المتحدثة باسمها هيذر نويرت، في تغريدة لها على "تويتر": إن ما قام به المبتعثان عمل بطولي، وأضافت: لقد غرقا بشكل مأساوي بينما كانا يقومان بعمل بطولي، محاولين بشجاعة إنقاذ أطفال في محنة.

وأكدت "نويرت" حينها أنهما يمثلان الطلاب المبتعثين الذين يثرون المجتمع الأمريكي، أفضل تمثيل، مضيفة: نعرب عن تعازينا القلبية للمملكة العربية السعودية، وأن يصبر أسرتي الفقيدين على هذا المصاب الجلل.

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