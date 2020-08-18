النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1409 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 4526 خلال الـ24 ساعة الماضية

مصابو كورونا في المملكة يتخطون حاجز الـ300 ألف

272,911 تماثلوا للشفاء.. والوفيات بلغت 3470 حالة

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية حاجز الـ 300 ألف، بعد أن سجلت المملكة، اليوم، 1409حالة جديدة.

جاء ذلك بعد نحو 6 أشهر من تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري.

وبلغ إجمالي عدد الحالات 301323، منها 272911 حالة تماثلت للشفاء، و3470 حالة وفاة، مقابل 24942 حالة نشطة؛ منها 1716 حالة حرجة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصابو كورونا في المملكة يتخطون حاجز الـ300 ألف
سبق

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية حاجز الـ 300 ألف، بعد أن سجلت المملكة، اليوم، 1409حالة جديدة.

جاء ذلك بعد نحو 6 أشهر من تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري.

وبلغ إجمالي عدد الحالات 301323، منها 272911 حالة تماثلت للشفاء، و3470 حالة وفاة، مقابل 24942 حالة نشطة؛ منها 1716 حالة حرجة.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
04:29 PM

مصابو كورونا في المملكة يتخطون حاجز الـ300 ألف

272,911 تماثلوا للشفاء.. والوفيات بلغت 3470 حالة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
2
1,313

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية حاجز الـ 300 ألف، بعد أن سجلت المملكة، اليوم، 1409حالة جديدة.

جاء ذلك بعد نحو 6 أشهر من تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري.

وبلغ إجمالي عدد الحالات 301323، منها 272911 حالة تماثلت للشفاء، و3470 حالة وفاة، مقابل 24942 حالة نشطة؛ منها 1716 حالة حرجة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,364
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,385
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,757

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة