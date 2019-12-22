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برامج دعم تأهيلية لقرار توطين طب الأسنان في القطاع الخاص

تهدف إلى رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، قرار توطين طب الأسنان في القطاع الخاص، بحزمة من الممكنات والمبادرات وبرامج الدعم التأهيلية والتدريبية والتوظيفية، لتحقيق أهداف القرار، في رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

ودعا "هدف" إلى التعرُّف على ممكناته التي يقدمها لدعم القرار، وتنمية القوى العاملة الوطنية، ودعم استقرارها الوظيفي، من خلال زيارة موقع الصندوق الإلكتروني عبر الرابط: www.hrdf.org.sa.

ويهدف قرار توطين طب الأسنان في القطاع الخاص، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في التخصصات الحيوية، وتطوير الجودة والأداء في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز دور القطاع الخاص الصحي في التنمية الاقتصادية الوطنية، وكذلك تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ أصدر الشهر الماضي قراراً وزارياً بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان 3 أطباء أسنان فأكثر، وذلك على مرحلتين؛ تستهدف الأولى توطين 25% اعتبارًا من تاريخ 01 / 08 / 1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% اعتباراً من تاريخ 01 / 08 / 1442 هـ.

ويأتي تنفيذ القرار، بالشراكة مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية وهيئة التخصصات الصحية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف توطين طب الأسنان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برامج دعم تأهيلية لقرار توطين طب الأسنان في القطاع الخاص
سبق

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، قرار توطين طب الأسنان في القطاع الخاص، بحزمة من الممكنات والمبادرات وبرامج الدعم التأهيلية والتدريبية والتوظيفية، لتحقيق أهداف القرار، في رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

ودعا "هدف" إلى التعرُّف على ممكناته التي يقدمها لدعم القرار، وتنمية القوى العاملة الوطنية، ودعم استقرارها الوظيفي، من خلال زيارة موقع الصندوق الإلكتروني عبر الرابط: www.hrdf.org.sa.

ويهدف قرار توطين طب الأسنان في القطاع الخاص، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في التخصصات الحيوية، وتطوير الجودة والأداء في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز دور القطاع الخاص الصحي في التنمية الاقتصادية الوطنية، وكذلك تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ أصدر الشهر الماضي قراراً وزارياً بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان 3 أطباء أسنان فأكثر، وذلك على مرحلتين؛ تستهدف الأولى توطين 25% اعتبارًا من تاريخ 01 / 08 / 1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% اعتباراً من تاريخ 01 / 08 / 1442 هـ.

ويأتي تنفيذ القرار، بالشراكة مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية وهيئة التخصصات الصحية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
11:02 AM

برامج دعم تأهيلية لقرار توطين طب الأسنان في القطاع الخاص

تهدف إلى رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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471

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، قرار توطين طب الأسنان في القطاع الخاص، بحزمة من الممكنات والمبادرات وبرامج الدعم التأهيلية والتدريبية والتوظيفية، لتحقيق أهداف القرار، في رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

ودعا "هدف" إلى التعرُّف على ممكناته التي يقدمها لدعم القرار، وتنمية القوى العاملة الوطنية، ودعم استقرارها الوظيفي، من خلال زيارة موقع الصندوق الإلكتروني عبر الرابط: www.hrdf.org.sa.

ويهدف قرار توطين طب الأسنان في القطاع الخاص، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في التخصصات الحيوية، وتطوير الجودة والأداء في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز دور القطاع الخاص الصحي في التنمية الاقتصادية الوطنية، وكذلك تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ أصدر الشهر الماضي قراراً وزارياً بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان 3 أطباء أسنان فأكثر، وذلك على مرحلتين؛ تستهدف الأولى توطين 25% اعتبارًا من تاريخ 01 / 08 / 1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% اعتباراً من تاريخ 01 / 08 / 1442 هـ.

ويأتي تنفيذ القرار، بالشراكة مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية وهيئة التخصصات الصحية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

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