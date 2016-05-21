النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خرجت عن مسارها ودهمت عبّارة .. "سيول المخواة" .. سقوط وتعطل وهدم

من قريتَي الشوق والخريق إلى الطريق الدولي ومباشرة فرق "الدفاع المدني"

تسبّبت الأمطار الغزيرة على محافظة المخواة، مساء أمس الأحد، في سقوط عمود للكهرباء، وإغلاق الطريق المؤدي إلى قرية الشوق؛ وذلك بسبب خروج السيول عن مسارها، ودهم عبّارة لم تستوعب كمية السيل.

كما تسبّب أيضاً خروج السيول عن مسارها في تعطل مركبات على الطريق الدولي الرابط بين المظيلف والمخواة، وباشرت فرق الدفاع المدني والمرور الموقع.

وفِي قرية الخريق، تسبّبت الأمطار والسيول في هدم جدار منزل وتضرر مركبة من نوع "هايلوكس".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خرجت عن مسارها ودهمت عبّارة .. "سيول المخواة" .. سقوط وتعطل وهدم
سبق

تسبّبت الأمطار الغزيرة على محافظة المخواة، مساء أمس الأحد، في سقوط عمود للكهرباء، وإغلاق الطريق المؤدي إلى قرية الشوق؛ وذلك بسبب خروج السيول عن مسارها، ودهم عبّارة لم تستوعب كمية السيل.

كما تسبّب أيضاً خروج السيول عن مسارها في تعطل مركبات على الطريق الدولي الرابط بين المظيلف والمخواة، وباشرت فرق الدفاع المدني والمرور الموقع.

وفِي قرية الخريق، تسبّبت الأمطار والسيول في هدم جدار منزل وتضرر مركبة من نوع "هايلوكس".

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
10:44 AM

خرجت عن مسارها ودهمت عبّارة .. "سيول المخواة" .. سقوط وتعطل وهدم

من قريتَي الشوق والخريق إلى الطريق الدولي ومباشرة فرق "الدفاع المدني"

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
6
14,749

تسبّبت الأمطار الغزيرة على محافظة المخواة، مساء أمس الأحد، في سقوط عمود للكهرباء، وإغلاق الطريق المؤدي إلى قرية الشوق؛ وذلك بسبب خروج السيول عن مسارها، ودهم عبّارة لم تستوعب كمية السيل.

كما تسبّب أيضاً خروج السيول عن مسارها في تعطل مركبات على الطريق الدولي الرابط بين المظيلف والمخواة، وباشرت فرق الدفاع المدني والمرور الموقع.

وفِي قرية الخريق، تسبّبت الأمطار والسيول في هدم جدار منزل وتضرر مركبة من نوع "هايلوكس".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة