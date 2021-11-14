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شاهد هطولات غزيرة على مكة.. سماء ملبّدة بالغيوم و"المدني" يحذّر

فيما توقّع "الوطني للأرصاد" استمرار الأمطار مصحوبةً برياحٍ وبردٍ

شهدت مكة المكرّمة، صباح اليوم، هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة تركزت غزارتها على أحياء وقرى الجنوب والغرب، فيما هطلت أمطارٌ خفيفة على معظم أحياء العاصمة المقدّسة صاحبتها رياحٌ سطحية نشطة وما زالت السماء ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيّأة لمزيدٍ من الهطولات.

من جانبهم، وثّق الراصد غازي المطرفي من فريق عواصف الغربية، أمطاراً غزيرة هطلت على جنوب مكة المكرّمة ومنطقة الشميسي.

ودعا الدفاع المدني بمكة المكرّمة، إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وقد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرّمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد هطولات غزيرة على مكة.. سماء ملبّدة بالغيوم و"المدني" يحذّر
سبق

شهدت مكة المكرّمة، صباح اليوم، هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة تركزت غزارتها على أحياء وقرى الجنوب والغرب، فيما هطلت أمطارٌ خفيفة على معظم أحياء العاصمة المقدّسة صاحبتها رياحٌ سطحية نشطة وما زالت السماء ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيّأة لمزيدٍ من الهطولات.

من جانبهم، وثّق الراصد غازي المطرفي من فريق عواصف الغربية، أمطاراً غزيرة هطلت على جنوب مكة المكرّمة ومنطقة الشميسي.

ودعا الدفاع المدني بمكة المكرّمة، إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وقد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرّمة.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
02:07 PM

شاهد هطولات غزيرة على مكة.. سماء ملبّدة بالغيوم و"المدني" يحذّر

فيما توقّع "الوطني للأرصاد" استمرار الأمطار مصحوبةً برياحٍ وبردٍ

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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شهدت مكة المكرّمة، صباح اليوم، هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة تركزت غزارتها على أحياء وقرى الجنوب والغرب، فيما هطلت أمطارٌ خفيفة على معظم أحياء العاصمة المقدّسة صاحبتها رياحٌ سطحية نشطة وما زالت السماء ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيّأة لمزيدٍ من الهطولات.

من جانبهم، وثّق الراصد غازي المطرفي من فريق عواصف الغربية، أمطاراً غزيرة هطلت على جنوب مكة المكرّمة ومنطقة الشميسي.

ودعا الدفاع المدني بمكة المكرّمة، إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وقد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرّمة.

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