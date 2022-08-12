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أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي في ذمة الله

شغل منصب وزير المقدسات في الأردن

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الاثنين، الدكتور عبدالسلام داود العبادي، وزير المقدسات الأردني الأسبق وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.

ووري الثرى بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة بعد الصلاة عليه بالمسجد الحرام، ونظراً للاحترازات الخاصة بمرض كورونا تقبل التعازي بالمملكة على جوال ابنه محمد العبادي: 059 604 0905.

"سبق" تتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة لكافة ذوي الفقيد.

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أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الاثنين، الدكتور عبدالسلام داود العبادي، وزير المقدسات الأردني الأسبق وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.

ووري الثرى بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة بعد الصلاة عليه بالمسجد الحرام، ونظراً للاحترازات الخاصة بمرض كورونا تقبل التعازي بالمملكة على جوال ابنه محمد العبادي: 059 604 0905.

"سبق" تتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة لكافة ذوي الفقيد.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
08:29 PM

أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي في ذمة الله

شغل منصب وزير المقدسات في الأردن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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انتقل إلى رحمة الله تعالى، الاثنين، الدكتور عبدالسلام داود العبادي، وزير المقدسات الأردني الأسبق وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.

ووري الثرى بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة بعد الصلاة عليه بالمسجد الحرام، ونظراً للاحترازات الخاصة بمرض كورونا تقبل التعازي بالمملكة على جوال ابنه محمد العبادي: 059 604 0905.

"سبق" تتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة لكافة ذوي الفقيد.

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