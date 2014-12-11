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باستثناء الرياض والشرقية.. المسند: استقرار جوي يسود بالسعودية

الأرصاد توقّعت هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح بالمنطقتين

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تسود حالة من الاستقرار الجوي غالبية مناطق المملكة عدا الرياض والشرقية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الاستقرار الجوي يسود الأجواء #السعودية اليوم (H)، عدا أجزاء من جنوبي #الشرقية و#الرياض، قد تتشكل بعض السحب الممطرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض). وسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

حالة الطقس أمطار استقرار جوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باستثناء الرياض والشرقية.. المسند: استقرار جوي يسود بالسعودية
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تسود حالة من الاستقرار الجوي غالبية مناطق المملكة عدا الرياض والشرقية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الاستقرار الجوي يسود الأجواء #السعودية اليوم (H)، عدا أجزاء من جنوبي #الشرقية و#الرياض، قد تتشكل بعض السحب الممطرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض). وسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
08:23 AM

باستثناء الرياض والشرقية.. المسند: استقرار جوي يسود بالسعودية

الأرصاد توقّعت هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح بالمنطقتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تسود حالة من الاستقرار الجوي غالبية مناطق المملكة عدا الرياض والشرقية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الاستقرار الجوي يسود الأجواء #السعودية اليوم (H)، عدا أجزاء من جنوبي #الشرقية و#الرياض، قد تتشكل بعض السحب الممطرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض). وسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

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