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غرفة العمليات: رصد 20493 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالرياض

"فيصل بن بندر" يشدد على تكثيف الرقابة لرصد كل المخالفين

شدّد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على ضرورة تكثيف الرقابة على تطبيق الاحترازات الوقائية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالمنطقة لرصد المخالفين للإجراءات الوقائية.

جاء ذلك بعد اطّلاع أمير المنطقة على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض، حيث تم رصد (20463) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وإغلاق 14 منشأة خلال (26873) جولة ميدانية قامت بها الجهات المعنية في المنطقة خلال المدة 2-9 رجب 1442هـ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

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غرفة العمليات: رصد 20493 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالرياض
سبق

شدّد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على ضرورة تكثيف الرقابة على تطبيق الاحترازات الوقائية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالمنطقة لرصد المخالفين للإجراءات الوقائية.

جاء ذلك بعد اطّلاع أمير المنطقة على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض، حيث تم رصد (20463) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وإغلاق 14 منشأة خلال (26873) جولة ميدانية قامت بها الجهات المعنية في المنطقة خلال المدة 2-9 رجب 1442هـ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
04:59 PM

غرفة العمليات: رصد 20493 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالرياض

"فيصل بن بندر" يشدد على تكثيف الرقابة لرصد كل المخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شدّد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على ضرورة تكثيف الرقابة على تطبيق الاحترازات الوقائية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالمنطقة لرصد المخالفين للإجراءات الوقائية.

جاء ذلك بعد اطّلاع أمير المنطقة على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض، حيث تم رصد (20463) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وإغلاق 14 منشأة خلال (26873) جولة ميدانية قامت بها الجهات المعنية في المنطقة خلال المدة 2-9 رجب 1442هـ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

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