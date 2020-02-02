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الرباعي الأجنبي سلاح الهلال في الآسيوية.. تعرف على تشكيلة الأزرق

أعلن نادي الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة عن قائمة الفريق المشارك في البطولة للعام 2020 والتي ضمت الرباعي الأجنبي الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، والبيروفي أندري كاريلو، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وضمت قائمة المدير الفني رزافان لوشيسكو 28 لاعباً وهم:

حراسة المرمى

عبدالله المعيوف، يزن جاري، محمد الواكد، نواف الغامدي

خط الدفاع

محمد البريك، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالله الحافظ، أمير كردي، جانغ هيون سو، محمد الكنيدري، محمد جحفلي، مدالله العليان

خط الوسط

سلمان الفرج، عبدالله عطيف، محمد الشلهوب، ناصر الدوسري، نواف العابد، منصور البيشي، هتان باهبري، محمد كنو، سالم الدوسري، حمد العبدان، جيوفينكو، أندري كاريلو

خط الهجوم

بافيتيمبي غوميز، صالح الشهري، تركي المطيري.

وقد أوقعت القرعة نادي الهلال في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً كلاً من باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي الإماراتي وشهر خودرو الإيراني ويخوض لقاءه الأول في دور المجموعات أمام الأخير في الرياض يوم العاشر من فبراير الجاري.

دوري أبطال آسيا الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرباعي الأجنبي سلاح الهلال في الآسيوية.. تعرف على تشكيلة الأزرق
سبق

أعلن نادي الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة عن قائمة الفريق المشارك في البطولة للعام 2020 والتي ضمت الرباعي الأجنبي الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، والبيروفي أندري كاريلو، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وضمت قائمة المدير الفني رزافان لوشيسكو 28 لاعباً وهم:

حراسة المرمى

عبدالله المعيوف، يزن جاري، محمد الواكد، نواف الغامدي

خط الدفاع

محمد البريك، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالله الحافظ، أمير كردي، جانغ هيون سو، محمد الكنيدري، محمد جحفلي، مدالله العليان

خط الوسط

سلمان الفرج، عبدالله عطيف، محمد الشلهوب، ناصر الدوسري، نواف العابد، منصور البيشي، هتان باهبري، محمد كنو، سالم الدوسري، حمد العبدان، جيوفينكو، أندري كاريلو

خط الهجوم

بافيتيمبي غوميز، صالح الشهري، تركي المطيري.

وقد أوقعت القرعة نادي الهلال في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً كلاً من باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي الإماراتي وشهر خودرو الإيراني ويخوض لقاءه الأول في دور المجموعات أمام الأخير في الرياض يوم العاشر من فبراير الجاري.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
11:36 PM

الرباعي الأجنبي سلاح الهلال في الآسيوية.. تعرف على تشكيلة الأزرق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة عن قائمة الفريق المشارك في البطولة للعام 2020 والتي ضمت الرباعي الأجنبي الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، والبيروفي أندري كاريلو، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وضمت قائمة المدير الفني رزافان لوشيسكو 28 لاعباً وهم:

حراسة المرمى

عبدالله المعيوف، يزن جاري، محمد الواكد، نواف الغامدي

خط الدفاع

محمد البريك، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالله الحافظ، أمير كردي، جانغ هيون سو، محمد الكنيدري، محمد جحفلي، مدالله العليان

خط الوسط

سلمان الفرج، عبدالله عطيف، محمد الشلهوب، ناصر الدوسري، نواف العابد، منصور البيشي، هتان باهبري، محمد كنو، سالم الدوسري، حمد العبدان، جيوفينكو، أندري كاريلو

خط الهجوم

بافيتيمبي غوميز، صالح الشهري، تركي المطيري.

وقد أوقعت القرعة نادي الهلال في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً كلاً من باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي الإماراتي وشهر خودرو الإيراني ويخوض لقاءه الأول في دور المجموعات أمام الأخير في الرياض يوم العاشر من فبراير الجاري.

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