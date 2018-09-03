"المالكي": مساعدات التحالف العربي تشمل المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين

قال: الجهد العسكري المبذول حقق الكثير من الانتصارات الميدانية

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف إعادة الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، استمرار قيادة قوات تحالف في كافة الجهود والمحاور وتقديم المساعدات لكافة المحافظات اليمنية سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، وكذلك الخاضعة لسيطرة الانقلابين دون أي تفرقة.

وقال المالكي، خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف الذي عقد اليوم في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، إن قيادة القوات المشتركة مستمرة على كافة المسارات، وأنها تعمل على المسار السياسي بتحقيق ضغط عملياتي على الميليشات الحوثية في كافة المحاور سواء كان في صعدة او الحديدة او البيضاء او في نهم وصرواح وكافة المحافظات اليمنية لتحرير الأراضي اليمنية .

وأضاف: نحن مستمرون بإذن الله لتقديم المساعدات للشعب اليمني ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.. الجهد العسكري الذي يبذل الآن لتحرير الأراضي والمحافظات اليمنية حقق الكثير من الانتصارات.

وتابع: إذا كان هناك توقف عملياتي في محافظة الحديدة فهذا لا يعني أن هناك توقفا في العمل العسكري وإنما لاعتبارات إنسانية ولإعطاء مجال للقرار والحل السياسي لتجنيب المدنيين الكثير من الآثار والخسائر.

وأكمل: بإذن الله نحن مستمرون في كافة المجالات لمساندة أشقائنا وأهلنا في الداخل اليمني، ويظل الحل السياسي هو الحل الأمثل ولكن هناك تعنت من الميليشيات الحوثية التي رفضت المبادرات التي قدمها المبعوث الأممي لليمن خلال زياراته المتكررة بصنعاء.

وأضاف مخاطبا الصحفي اليمني على حميد الأهدل الذي وجّه له السؤال: أعتقد أنك وصفت بلسان يمني ما تقوم به الميليشيات الحوثية من انتهاكات إنسانية في محافظة الحديدة وفي كافة المحافظات اليمنية وهذا أسلوب الميليشات، لافتا بأن التقرير الخاص بالمفوض السامي لم يتطرق للانتهاكات التي تمت بعد اغتيال الرئيس السابق في ديسمبر من العام الماضي بالإضافة إلى انقلابها على الشرعية وخطف الدولة اليمنية وزيادة معاناة الشعب اليمني.

واستدرك المالكي في ختام رده : لكن نحن مستمرون في تقديم كافة الجهود السياسية الانسانية مع العمل العسكري الذي يتواصل لتحرير كَآفَّة الاراضي اليمنية وإيجاد أرضية مناسبة للحوار بين الأطراف اليمنية.