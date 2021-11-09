في عدة مجالات.. الإمارات والبحرين توقّعان حزمة من مذكرات التفاهم

لدعم التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم تطلعاتهما

وقّعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين، اليوم، عدداً من مذكرات التفاهم بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما، بحضور ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد.

وشملت مذكرات التفاهم وفقاً لوكالة أنباء الإمارات، مذكرة تفاهُم في مجال التعليم العالي، ومذكرة البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم للأعوام 2021 -2022 -2023، ومذكرة تفاهم في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التجارة والاستثمار، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك لمركز خدمات الشحن البحرية -الجوية العالمي في البحرين.

كما تضمّنت مذكرة تفاهُم في مجال النقل والمواصلات، ومذكرة تفاهم بشأن التغير المناخي والتعاون البيئي، ومذكرة تفاهم بين شركة أدنوك وشركة تطوير للبترول في البحرين، ومذكرة تفاهم بين شركة أدنوك والشركة القابضة للنفط والغاز في البحرين، ومذكرة تفاهم بين سوق أبو ظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني، ومذكرة تفاهم بين دبي اللوجستية العالمية "DLW" ووزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.