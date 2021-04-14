النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
وافق على تحويل إدارة مشروع جدة التاريخية إلى برنامج يهدف لإعادة تأهيلها وتطويرها

برئاسة الملك.. مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي ويصدر 16 قراراً

لليوم العاشر على التوالي.. الأردن: "إربد" خالية من إصابات كورونا

"الهياجنة": اقتربت من التعافي بشكل كبير

أكد عضو لجنة الأوبئة الوطنية في إربد الأردنية، وائل الهياجنة، خلو المحافظة من الإصابات بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالي.
"الهياجنة"، قال إن "البرتوكول المعتمد في تقييم الحالة الوبائية يحسب بالأسابيع وليس بالأيام، ما يعني أن إربد اقتربت من التعافي بشكل كبير، وهذا ما أدى إلى فك الحجر التحفظي على عدد من العمارات والبنايات في الرمثا وإربد".
وأضاف أن "مؤشرات تعافي إربد تأتي من كون البؤر الرئيسة التي انتشر بها كورونا كعرس إربد وعمارة طلبة 48 والرمثا مضى عليها أكثر من أسبوعان دون ظهور نتائج إيجابية (مصابة) لأشخاص مخالطين أو مقربين منهم".
ورجح "الهياجنة" خروج 4 حالات شفاء جديدة من مستشفى الملك المؤسس اليوم الثلاثاء، ما يعني انخفاض الحالات المتبقية في المستشفى إلى 28 حالة فقط.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لليوم العاشر على التوالي.. الأردن: "إربد" خالية من إصابات كورونا
سبق

أكد عضو لجنة الأوبئة الوطنية في إربد الأردنية، وائل الهياجنة، خلو المحافظة من الإصابات بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالي.
"الهياجنة"، قال إن "البرتوكول المعتمد في تقييم الحالة الوبائية يحسب بالأسابيع وليس بالأيام، ما يعني أن إربد اقتربت من التعافي بشكل كبير، وهذا ما أدى إلى فك الحجر التحفظي على عدد من العمارات والبنايات في الرمثا وإربد".
وأضاف أن "مؤشرات تعافي إربد تأتي من كون البؤر الرئيسة التي انتشر بها كورونا كعرس إربد وعمارة طلبة 48 والرمثا مضى عليها أكثر من أسبوعان دون ظهور نتائج إيجابية (مصابة) لأشخاص مخالطين أو مقربين منهم".
ورجح "الهياجنة" خروج 4 حالات شفاء جديدة من مستشفى الملك المؤسس اليوم الثلاثاء، ما يعني انخفاض الحالات المتبقية في المستشفى إلى 28 حالة فقط.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
06:21 PM

لليوم العاشر على التوالي.. الأردن: "إربد" خالية من إصابات كورونا

"الهياجنة": اقتربت من التعافي بشكل كبير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,147

أكد عضو لجنة الأوبئة الوطنية في إربد الأردنية، وائل الهياجنة، خلو المحافظة من الإصابات بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالي.
"الهياجنة"، قال إن "البرتوكول المعتمد في تقييم الحالة الوبائية يحسب بالأسابيع وليس بالأيام، ما يعني أن إربد اقتربت من التعافي بشكل كبير، وهذا ما أدى إلى فك الحجر التحفظي على عدد من العمارات والبنايات في الرمثا وإربد".
وأضاف أن "مؤشرات تعافي إربد تأتي من كون البؤر الرئيسة التي انتشر بها كورونا كعرس إربد وعمارة طلبة 48 والرمثا مضى عليها أكثر من أسبوعان دون ظهور نتائج إيجابية (مصابة) لأشخاص مخالطين أو مقربين منهم".
ورجح "الهياجنة" خروج 4 حالات شفاء جديدة من مستشفى الملك المؤسس اليوم الثلاثاء، ما يعني انخفاض الحالات المتبقية في المستشفى إلى 28 حالة فقط.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,214
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,494
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,060
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,263

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة