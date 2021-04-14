أكد عضو لجنة الأوبئة الوطنية في إربد الأردنية، وائل الهياجنة، خلو المحافظة من الإصابات بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالي. "الهياجنة"، قال إن "البرتوكول المعتمد في تقييم الحالة الوبائية يحسب بالأسابيع وليس بالأيام، ما يعني أن إربد اقتربت من التعافي بشكل كبير، وهذا ما أدى إلى فك الحجر التحفظي على عدد من العمارات والبنايات في الرمثا وإربد". وأضاف أن "مؤشرات تعافي إربد تأتي من كون البؤر الرئيسة التي انتشر بها كورونا كعرس إربد وعمارة طلبة 48 والرمثا مضى عليها أكثر من أسبوعان دون ظهور نتائج إيجابية (مصابة) لأشخاص مخالطين أو مقربين منهم". ورجح "الهياجنة" خروج 4 حالات شفاء جديدة من مستشفى الملك المؤسس اليوم الثلاثاء، ما يعني انخفاض الحالات المتبقية في المستشفى إلى 28 حالة فقط.

لليوم العاشر على التوالي.. الأردن: "إربد" خالية من إصابات كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-14 أكد عضو لجنة الأوبئة الوطنية في إربد الأردنية، وائل الهياجنة، خلو المحافظة من الإصابات بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالي.

"الهياجنة"، قال إن "البرتوكول المعتمد في تقييم الحالة الوبائية يحسب بالأسابيع وليس بالأيام، ما يعني أن إربد اقتربت من التعافي بشكل كبير، وهذا ما أدى إلى فك الحجر التحفظي على عدد من العمارات والبنايات في الرمثا وإربد".

وأضاف أن "مؤشرات تعافي إربد تأتي من كون البؤر الرئيسة التي انتشر بها كورونا كعرس إربد وعمارة طلبة 48 والرمثا مضى عليها أكثر من أسبوعان دون ظهور نتائج إيجابية (مصابة) لأشخاص مخالطين أو مقربين منهم".

ورجح "الهياجنة" خروج 4 حالات شفاء جديدة من مستشفى الملك المؤسس اليوم الثلاثاء، ما يعني انخفاض الحالات المتبقية في المستشفى إلى 28 حالة فقط.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 06:21 PM

لليوم العاشر على التوالي.. الأردن: "إربد" خالية من إصابات كورونا "الهياجنة": اقتربت من التعافي بشكل كبير





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أكد عضو لجنة الأوبئة الوطنية في إربد الأردنية، وائل الهياجنة، خلو المحافظة من الإصابات بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالي.

"الهياجنة"، قال إن "البرتوكول المعتمد في تقييم الحالة الوبائية يحسب بالأسابيع وليس بالأيام، ما يعني أن إربد اقتربت من التعافي بشكل كبير، وهذا ما أدى إلى فك الحجر التحفظي على عدد من العمارات والبنايات في الرمثا وإربد".

وأضاف أن "مؤشرات تعافي إربد تأتي من كون البؤر الرئيسة التي انتشر بها كورونا كعرس إربد وعمارة طلبة 48 والرمثا مضى عليها أكثر من أسبوعان دون ظهور نتائج إيجابية (مصابة) لأشخاص مخالطين أو مقربين منهم".

ورجح "الهياجنة" خروج 4 حالات شفاء جديدة من مستشفى الملك المؤسس اليوم الثلاثاء، ما يعني انخفاض الحالات المتبقية في المستشفى إلى 28 حالة فقط.